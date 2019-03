Madagascar: ONG Bel Avenir - Miser sur l'éducation pour promouvoir le développement

Une bonne éducation est favorable au développement du pays, selon l'ONG Bel Avenir.

« L'éducation comme moteur de développement ». Tel est le slogan adopté par l'ONG Bel Avenir et qu'elle applique dans tous ses programmes, menés principalement à Toliara. Le mois dernier cette organisation a choisi de dédier l'Alahady Music Festival au thème de « L'art au service de l'éducation ». Selon les responsables, il s'agit d'un moyen de remercier tous les partenaires et collaborateurs du centre pour leur précieux appui. « Une mention spéciale est ici faite au Fonds Commun Multi Bailleurs et Gouvernement Princier de Monaco, principaux partenaires du festival, qui s'impliquent dans le développent de la société civile de la région Atsimo Andrefana en appuyant des projets multisectoriels comme celui de l'éducation et de la culture », ont-ils indiqué.

En effet, le festival s'est tenu le 22 au 24 février dernier, durant lesquels les habitants de Toliara se sont donnés rendez-vous devant le Cinéma Tropic avec des invités de marque comme le représentant de la Direction Régionale de la Culture, la représentante de l'UNFPA et bien d'autres collaborateurs et partenaires. A noter que le projet « L'art au service de l'éducation » touche à son terme. Des jeunes garçons et filles ont pu bénéficier de ce projet appuyé par les partenaires et bailleurs à travers le centre pour le soutien et l'appui qu'ils ont accordés. Pour l'ONG Bel Avenir, il s'agit d'une première collaboration qui précède les nombreuses autres à venir.