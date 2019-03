Madagascar: Salon de l'Automobile de Genève - Les voitures électriques et les grands écrans au rendez-vous

Les constructeurs automobiles font la course au plus grand écran pour séduire les clients.

Comme les visiteurs s'y attendaient, le 89e Salon de l'Automobile de Genève a exposé plusieurs nouveautés, innovations et nouvelles tendances. Les médias internationaux parlent d'avalanche de voitures électrifiées (électriques et hybrides). Parmi les plus remarquables figurent la Peugeot e-208, une citadine version 100% électrique avec des détails stylistiques à l'extérieur, des jantes alliage 17 pouces diamantées, un moteur de 136ch alimenté par une batterie d'une capacité de 340km... le tout commercialisé autour de 30.000 euros. Parmi les stars de l'événement figurent également « Polestar 2 », une berline électrique « made inSuède », avec un style Volvo, avec 408ch sous le capot, alimenté par une batterie d'une autonomie de 500km.

Celle-ci est par contre commercialisée à plus de 40.000 euros. Des prototypes électriques étaient également au salon. Outre les véhicules électrifiés, les constructeurs misent également sur les grands écrans à l'intérieur, pour séduire les clients. Avec cette course au plus grand écran, certains ont fini par exagérer, si l'on ne cite que le cas de Kia qui a équipé un de ses modèles de 21 écrans, incluant le tableau de bord.