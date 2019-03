Kenya: Des technologies de pointe dévoilées lors de l'Exposition sur l'innovation durable à Nairobi

communiqué de presse

L'Exposition sur l'innovation durable 2019, lancée aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, est une plate-forme basée sur des solutions pour impliquer tout un chacun dans les questions de développement durable.

Plus de 42 technologies et solutions innovantes seront présentées lors du salon d'une durée de six jours.

Parmi les autres thèmes abordés figurent l'utilisation du big data pour la résolution de problèmes environnementaux et la promotion de l'esprit d'entreprise des femmes dans le secteur vert.

Nairobi, le 11 mars 2019 - L'Exposition sur l'innovation durable débute aujourd'hui à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement au Kenya, et plus de 42 technologies et solutions innovantes du monde entier.

L'Expo est la plate-forme de l'Assemblée de l'environnement des Nations Unies, basée sur des solutions, qui permet de mobiliser les innovateurs au moyen d'expositions présentant les dernières technologies, des débats et des possibilités de mise en réseau.

L'exposition a pour objectif de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui en adoptant une « culture avant-gardiste propice à l'ingéniosité ».

L'événement de cette année, qui aura lieu du 10 au 15 mars, est consacré à l'éco-innovation et au financement durable.

« Certaines des solutions les plus importantes à la crise climatique et à la perte de biodiversité et à tant d'autres défis proviendront de l'innovation », a déclaré Joyce Msuya, directrice exécutive par intérim d'ONU Environnement.

« L'innovation doit fonctionner pour tous, pas pour quelques-uns, mais créer de l'innovation n'est pas non plus l'apanage de quelques-uns. »

« Chaque jour, nous voyons de plus en plus d'exemples prometteurs d'actions positives, comme des tuk tuks sans émissions à des solutions de pointe en matière de plastique à usage unique ou de nouvelles méthodes de gestion de nos forêts et de nos terres adaptées au climat. »

Une entreprise durable innovante représente une opportunité d'un billion de dollars pouvant apporter de la valeur aux personnes et à l'environnement. Airbus, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et Switch Africa Green font partie des entreprises pionnières dans le domaine des nouvelles technologies.

Parmi les autres exposants, il y a une entreprise canadienne qui utilise des conteneurs d'expédition pour créer des logements abordables et durables ; une solution indienne qui fournit un refroidissement à l'énergie solaire pour les fruits, les légumes et les autres denrées périssables fraîches; et un groupe d'étudiants kényans qui ont conçu un système Aquaponic qui recycle l'eau et assure une production maximale de poisson dans des espaces plus restreints.

L'intention du Forum est de mettre en relation les innovateurs, les investisseurs et les partenaires, permettant ainsi aux idées d'être mises à l'échelle par le biais d'investissements et / ou de mentorat.

Cette édition de l'Expo aborde des thèmes qui consisteront à :

Adopter le big data et l'intelligence artificielle pour l'environnement ;

Explorer le pouvoir des entreprises et des citoyens en tant que co-créateurs et résolveurs de problèmes ;

Libérer la créativité et l'esprit d'entreprise des femmes dans le secteur vert ;

Promouvoir l'éco-innovation, un type d'approche commerciale qui favorise la durabilité tout au long du cycle de vie d'un produit.

L'Expo comprend des tables rondes au cours desquelles les participants pourront partager leurs expériences sur les défis et solutions du cycle de vie.

« L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement de 2019 met l'accent sur le rôle de l'innovation dans la modification de nos choix, de notre consommation et de notre production », a déclaré Joyce Msuya.

« Notre objectif est de fournir un leadership mondial et de catalyser l'action intergouvernementale nécessaire pour vivre de manière durable. »