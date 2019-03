Afrique: La famille des Nations Unies pleure les victimes de la catastrophe de Ethiopian Airlines survenue ce dimanche

communiqué de presse

Addis-Abeba, le 10 mars 2019 (CEA) - La famille des Nations Unies a reçu la nouvelle concernant l’accident de l’avion d’Ethiopian Airlines qui s’est écrasé à 8h44 ce matin avec un choc et une consternation profonds. Le Boeing 737-800 s’est écrasé à Bishoftu, peu après son décollage de l’Aéroport international de Bole.

« En tant que famille des Nations Unies, nous sommes profondément attristés par toutes les vies perdues dans cette tragédie. Nous avons perdu de nombreux membres du personnel des Institutions de l’ONU. Nous avons également eu vent des pertes dans d’autres organisations internationales. Nos pensées et nos prières accompagnent les familles, les amis proches et les collègues des victimes de cet accident », déclare M me Songwe.

« La famille des Nations Unies pleure la perte de nos collègues et amis, dont beaucoup ont perdu la vie aujourd’hui en remplissant leurs fonctions professionnelles. Nous tendrons la main aux familles et leur apporterons notre soutien », ajoute-elle.

Selon les informations du Gouvernement, 149 passagers et huit membres d’équipage étaient sur le vol ET302 au départ d’Addis-Abeba et à destination de Nairobi.

« Au nom de toute l’équipe de direction de l’ONU, je prie instamment chacun et chacune de rester sensible aux familles des victimes et d’éviter de partager noms et images sur les médias sociaux », dit-elle.

« Nos services de sécurité et de voyage dans l’ensemble du système des Nations Unies en Éthiopie surveillent activement la situation et nous continuerons de vous tenir tous au courant dans les prochaines heures et jours à venir », indique M me Songwe.