Algérie: Loi sur les hydrocarbures - la mouture finale sera adoptée le 2ème semestre de 2019

Oran — La mouture finale du projet de révision de la loi sur les hydrocarbures sera adoptée le deuxième semestre de l'année en cours, a annoncé, dimanche à Oran, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

"La mouture finale de la révision de la loi sur les hydrocarbures sera adoptée durant le deuxième semestre de l'année en cours. Ses nouvelles dispositions juridiques et fiscales devront encourager le partenariat gagnant-gagnant et encourager les investisseurs à venir en l'Algérie" a souligné le ministre à l'ouverture de la 9ème édition de la conférence-salon internationale sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du nord (NAPEC 2019).

"La refonte de cette loi sur les hydrocarbures s'est faite sur la base d'une large concertation avec les partenaires et les experts", a précisé Mustapha Guitouni, tout en notant que "l'objectif est de créer un climat d'affaires plus propice, d'autant que les ressources potentielles conventionnelles et non conventionnelles sont immenses".

Pour lui, ces dispositions vont permettre une meilleure attractivité des investissements dans le domaine des hydrocarbures et d'assurer une couverture croissante de l'exploitation du domaine minier notamment.

En outre, le ministre a indiqué que l'Algérie compte réunir de bonnes conditions pour relever le défi de la diversification de son économie et opter davantage sur l'industrialisation considérée comme "le vecteur essentiel pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures".

Dans ce registre, il a passé en revue nombre d'investissements et de projets structurants, lancés dans plusieurs régions du pays, à l'instar du projet stratégique de transformation du phosphate et du gaz naturel qui permettra des exports annuels d'engrais de près de 1,2 milliard USD par an.

La 9ème édition du NAPEC 2019 a été ouverte dimanche sous la présidence du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

Les futurs enjeux du secteur énergétique sur les plans national et international seront au menu des conférences-débats de ce rendez-vous annuel.

Des acteurs, experts et analystes dans les différentes thématiques liées au domaine énergétique prennent part à cette manifestation, organisée jusqu'au 13 mars en cours.

L'amélioration des conditions d'attractivité des investissements en termes de défis et perspectives, le "mix énergétique", le management et le développement technologique seront abordés, entre autres thèmes, lors de cette édition, selon les organisateurs.

Le NAPEC 2019 regroupe plus de 570 participants représentant 40 pays.