Togo: Le Trail d'Agou Nyogbo se met en place

Comme le Pays de l'Ourcq en France, le village d'Agou Nyogbo qui bénéficie depuis peu de certaines actions de la part de certains bienfaiteurs du pays précité, aura sous peu son Trail. Les choses se mettent en place.

Ainsi le week-end dernier, deux Français de l'Association Antena-France, en partenariat avec la société Eco Spiruline, basée à Agou Nyogbo, a fait don de pairs de chaussures de sport aux jeunes gens de ce village de la préfecture d'Agou.

Objectif de ce geste, permettre à ces jeunes qui sont au nombre d'un peu plus de 300 de disposer du matériel de sport pour préparer ce Trail d'Agou Nyogbo, qui sera couru le 02 Juin prochain, au même moment que le Trail du Pays de l'Ourcq.

Course de fond, il devra amener ces jeunes gens répartis dans trois catégories, les moins jeunes de 7 à 10 ans, les médians de 11 à 17 ans et les adultes de 17 ans à l'infini, à parcourir les artères du village et aussi la Nationale N* 5 pour finalement consacrer un champion de chaque catégorie.

Outre la distribution de chaussures de sport qui a eu lieu le Samedi 09 Mars, et les diverses réunions techniques avec les encadreurs et responsables du comité d'organisation, le lendemain, 10 Mars, il a été question d'une course d'entrainement qui a permis d'avoir une idée de la compétition du 02 Juin prochain.

Responsable de l'Association Antena France, et initiatrice de ce Trail d'Agou Nyogbo, Anne Lacoste est déjà fière de l'enthousiasme que suscite cet évènement auprès des populations de ce village.

En charge du Togo pour Antena France, elle s'est dit bien "satisfaite de l'engouement suscité près des enfants et des encadreurs et autres adultes par ce projet".

"Nous avons collecté des chaussures chez les enfants des écoles en France", a-t-elle fait comprendre avant de poursuivre qu'elle a connu Agou par "l"a spiruline".

Mais alors, selon ses explications, le projet de Trail d'Agou Nyogbo a germé grâce au fait que "la spiruline étant déjà sur place avec la ferme de Tonato Agbéko, et qu'il nous est conseillé en France à ceux qui font la course à pied de consommer de la Spiruline".

On note également qu'avant cette opération de distribution de chaussures de sport, une opération de distribution de fourniture scolaire a déjà eu lieu toujours en faveur des jeunes de trois écoles d'Agou Nyogbo.

En attendant la course du 02 Juin 2019, Anne Lacoste se projette déjà sur le futur. "C'est une première expérience. On verra l'année prochaine et pourquoi pas faire mieux", promet-elle.

Evènement à double vision pour Eco Spiruline de Tonato Agbéko, société productrice des compléments alimentaires et son partenaire français, l'occasion de ce Trail sera aussi celle par laquelle elle se fera connaitre encore mieux du public et aussi l'intérêt de ces produits pour lesquels cette structure s'investit depuis plusieurs années déjà, pour les sportifs.

"La Spiruline est un aliment qui contient beaucoup de nutriments, des vitamines, disons des éléments pour le bon fonctionnement de l'organisme. du coup, un aliment qui favorise une reproduction des globules rouges.

Si nous savons que les globules rouges sont des transporteurs de l'oxygène dans l'organisme, alors tout sportif qui prend de la spiruline, qui a des globules rouges en quantité optimale ne manquera pas d'énergie.

Et à côté de ça, déjà que l'aliment permet de nourrir en profondeur l'organisme, vous vous réveillez tous les matins en bonne et due forme, vous avez la possibilité de vaquer librement à vos occupations, de courir bien entendu, et donc, vous avez de la pêche tous les jours", a confié Komi Djimédo, agent commercial Eco Spiruline, en marge des activités du week-end dernier.

"Si nous voulons mobiliser les enfants autour de l'activité sportive, ce que ça donne de faire du sport, ce que ça apporte à l'organisme de courir, aussi, nous voulons intégrer dans l'alimentation de tout le monde, de la spiruline. si le sport permet de réunir les enfants, qui sont la relève de demain, nous pensons qu'avec la spiruline, ils monteront avec. Et demain, on ne demandera plus à un enfant s'il connait de la spiruline et il dira non.

Et donc, nous éviterons par ce biais la mal nutrition", a ajouté le responsable d'Eco Spiruline, alternativement membre du comité de pilotage du projet Trail d'Agou Nyogbo.Toutefois, il faut lever cette équivoque, "la Spiruline donne de l'énergie naturellement mais ce n'est pas un produit dopant".

En tout cas, encadreurs sportifs et bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur enthousiasme quand à ce projet naissant.

Ainsi, au terme de la course de Dimanche, les jeunes Uriel K. A. et Emilienne Akouvi Amouzou, de la catégorie des jeunes de 11 à 17 ans se sont réjouis de ce que cette course les a réuni, eux des jeunes gens relève du grand Agou. "La course s'est bien déroulée. C'était dur au début mais on s'y est adapté au fur et à mesure que l'on évoluait", ont-ils laissé entendre.

En attendant le 02 Juin, des séances d'entrainement et des simulations de courses-compétitions auront lieu pour permettre aux jeunes d'être à la hauteur de l'évènement voulu grandiose par les initiateurs.