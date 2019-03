Cote d'Ivoire: Masa 2020 - A 12 mois de la biennale, les grandes lignes se dessinent !

Pour peaufiner le contenu de la 11e édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), les membres du Comité artistique international se réunissent le 22 mars.

Le vendredi 22 mars 2019 se tiendra au siège d'Abidjan-Plateau Indénié, rue Toussaint Louverture, du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), la première réunion technique d'adoption du programme de sa 11e édition par 14 des 21 membres du Comité artistique international (Cai).

Edition, du reste, prévue du 7 au 14 mars 2020. L'ordre du jour de cette réunion qui est « Réflexion sur le programme du Masa 2020 », devrait déboucher, à maints égards, sur un redimensionnement plus populaire et plus recentré avec des scènes disciplinaires mieux adaptées à leurs publics, comme l'avait annoncé le Pr Yacouba Konaté, Directeur général du Masa lors de la dernière édition de la Biennale panafricaine et des diasporas africaines des arts de la scène. C'était à la faveur de la 10e édition marquant ses 25 ans d'existence.

Le Hip-hop dans la place...

Dans cet élan, l'on peut inscrire la « Zone Hip-hop » qui sera l'une des innovations majeures. D'autant plus qu'elle s'appropriera le Slam en tant que discipline et intègrera tous les arts-satellites et connexes tels que le rap, le break-dance, le graffiti et autres battles en tous genres.

Mieux, au plan scientifique, le Cai, au cours de sa réunion du 22 mars, adoptera le thème central et les articulations spécifiques du « Colloque sur les cultures urbaines », autre attraction du Masa 2020.

Sans compter avec les différentes formations (initiales et continues) et autres masterclass, le « Masa des Ecoles » et « Jeunes virtuoses », ainsi que la parade inaugurale, un défilé entre danses, marionnettes, rythmes et sons.

En ce qui concerne les artistes et groupes désirant être de la programmation officielle, l'appel à candidatures a été lancé depuis le 25 juillet 2018, dans les disciplines du Conte, la Danse, l'Humour, la Musique, le Slam et le Théâtre.

Les dossiers de candidatures peuvent, toujours, parvenir au Masa, avec comme délai de rigueur, le 30 octobre 2019 au plus tard. D'autant plus que la liste des groupes retenus pour le Masa Festival sera publiée le 30 novembre.