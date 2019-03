Burkina Faso: Foire du «Consommons local» - L'acte 2 prévu du 23 au 31 mars à la Maison du peuple

Dans sa mission de promouvoir une culture citoyenne de production et de consommation locale made in Burkina Faso, l'association Burkina Wamedo organise la 2e édition du «consommons local» sous le thème «Enjeux et démarche pour un management efficient de la qualité de notre production locale».

Ce rendez-vous, selon le président de l'association, Ibrahim Ouédraogo, sera marqué par l'organisation et l'animation de panel-débats, formations, rencontres B to B, une foire d'exposition-vente et se terminera par une soirée gala. «Le rendez-vous de cette deuxième édition est un temps de réflexion pour analyser la problématique de la qualité de nos produits et s'inscrit dans l'optique d'intégrer la démarche qualité dans les comportements des producteurs dans un monde de business où la dimension qualité est de plus en plus prise en compte dans les choix des consommateurs» a expliqué le président de l'association.

A l'en croire, les conférences-débats et formations constitueront un cadre d'émulation intellectuelle et un lieu d'échanges interactifs entre les intervenants et le public. A cette occasion, indique M. Ouédraogo, non seulement les intervenants mais aussi les participants pourront partager leurs opinions, émettre des propositions et envisager des solutions aux questions soulevées à travers les thèmes proposés.

Le Dîner de Gala, qui sera tenu après les différentes activités marquera la clôture officielle de la foire. Ce moment festif, précise le comité d'organisation, sera également et surtout l'occasion d'assister à des prestations musicales, des prestations d'artistes, de remise d'attestations. Plusieurs prix seront décernés à l'occasion.

Autour d'activités diverses proposées pour ce deuxième rendez-vous, l'occasion sera donnée au grand public de porter un regard différent sur les produits locaux. «Il y va de la survie de nos économies en proie à la concurrence déloyale que connait notre production nationale» a conclu le président de l'association Burkina Wamedo.