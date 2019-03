Burkina Faso: MPP-PCC - Renforcer l'axe Ouagadougou-Pékin

Dans l'optique de renforcer les relations de coopération entre le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) et le Parti Communiste Chinois (PCC), une forte délégation de très haut niveau conduite par Monsieur Yezhou GUO, vice-ministre du Département International du comité central du Parti Communiste Chinois (PCC) a séjourné du 6 au 8 mars 2019 au Burkina Faso.

La délégation était composée de :

Son Excellence Monsieur Jian LI, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burkina Faso ;

Monsieur Heming WANG, Directeur général du Bureau des Affaires africaines du Département International du PCC ;

Monsieur Anping LIANG, Chef de service au Bureau des Affaires africaines du Département International du PCC ;

Monsieur Boran YE, Premier Secrétaire au Bureau des Affaires africaines du Département International du PCC ;

Monsieur Jian CHEN, Deuxième Secrétaire au Département International du PCC ;

Madame Yan SHU, Secrétaire au Département international du PCC ;

Monsieur Bowei WANG, Attaché de l'Ambassade de la République Populaire de Chine au Burkina Faso.

C'est le mercredi 6 mars 2019, dans l'après-midi, que la délégation du PCC est arrivée à Ouagadougou. Elle a été accueillie à l'aéroport international par le Président par intérim du MPP, le Camarade Simon Compaoré entouré de plusieurs membres de la direction politique nationale du Parti. Ce fut des moments de grandes retrouvailles entre le Camarade Simon Compaoré et Monsieur Yezhou GUO qui s'étaient déjà rencontrés à Pékin en octobre 2018, lors de la première prise de contact entre le MPP et le PCC, cinq mois après le rétablissement des liens diplomatiques entre le Burkina Faso et la République Populaire de Chine.

Le point central de la visite a été la rencontre entre les délégations du MPP et du PCC. Elle s'est déroulée le jeudi 7 mars au siège du MPP sous la conduite du Camarade Simon Compaoré et de Monsieur Yezhou GUO.

Au cours de cette rencontre bilatérale et ouvrant la série d'échanges de bons procédés, le président par intérim du MPP, le Camarade Simon Compaoré s'est réjoui de cette visite d'amitié signe de l'excellence des relations de coopération entre le Parti Communiste Chinois (PCC) et le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP).

Il a exprimé la profonde gratitude du MPP au Comité Central du Parti Communiste Chinois (PCC) pour l'initiative de cette visite qui vient après celles effectuées par les délégations du MPP en Chine entre octobre 2018 et janvier 2019. Le partage d'expériences, à travers cette visite, va certes contribuer au renforcement des liens d'amitié entre nos deux Partis frères.

Le président par intérim du MPP a loué le modèle du Parti Communiste Chinois (PCC) qui est un excellent référentiel pour le développement de nos Etats ; le Parti Communiste Chinois (PCC), a-t-il déclaré, a une grande expérience séculaire en matière de gouvernance politique, économique, sociale, commerciale et également en matière de sécurité et de défense.

En réponse à son hôte, le vice-ministre du Département international, Monsieur Yezhou GUO s'est réjoui d'être à Ouagadougou, à la tête d'une délégation du PCC pour renforcer la relation MPP-PCC, suite au nouveau départ de la coopération entre le Burkina Faso et la République Populaire de Chine sous la dynamique impulsion de leurs Excellences les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Xi Jinping. Monsieur Yezhou GUO a relevé le rôle important que devraient jouer le MPP et le PCC dans le renforcement de cette coopération que les peuples chinois et burkinabè souhaitent voir avantageuse pour toutes les deux parties.

Les deux délégations ont ensuite travaillé à huis-clos et dans le relevé des conclusions des échanges, il ressort que les deux délégations ont passé en revue les relations de coopération entre le PCC et le MPP.

A la fin de la rencontre bilatérale, la délégation du PCC a visité les deux sièges du parti et le Centre international de formation Kwamé N'KRUMAH.

La volonté de renforcer les liens de coopération a été affirmée dans les échanges de toasts lors du déjeuner offert à la délégation du PCC par le président par intérim du MPP. Les deux délégations ont renouvelé leur volonté de travailler à solidifier les relations entre les deux pays et les deux partis.

Au cours de son séjour, le Vice-ministre chinois et sa délégation ont eu l'honneur d'être reçus en audience par Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso et le président de l'Assemblée nationale, Son Excellence M. Alassane Bala Sakandé.

Avec le président du Faso, les échanges ont porté sur les liens de coopération entre les deux Etats.

Avec le président de l'Assemblée nationale, il s'est agi du renforcement des liens d'amitié entre les deux peuples à travers leurs représentations nationales.

Au terme du séjour de la mission, le Vice-Ministre chinois et sa délégation tiennent à réitérer leurs remerciements à Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso, à Son Excellence Monsieur le Premier ministre et à son gouvernement, à son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et au peuple burkinabè.

Le Vice-ministre chinois du Département international et la délégation du Parti Communiste Chinois (PCC) adressent au MPP, à son président par intérim, à la délégation du parti et aux militantes et militants, ses sentiments de reconnaissance pour la qualité de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé durant leur séjour et pour la qualité des échanges qui permettent d'ouvrir de nouveaux horizons dans les relations d'amitié entre les deux partis.

DEMOCRATIE - EGALITE - PROGRES

Ouagadougou, le 7 mars 2019

Lassané SAVADOGO

Secrétaire exécutif national du MPP