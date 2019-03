Algérie: Un pouvoir judiciaire impartial, gage de la sécurité et de la stabilité

Alger — Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a affirmé lundi à Alger qu'un pouvoir judiciaire impartial, à l'abri des tiraillements politiques, était le gage de la sécurité et de la stabilité de la nation.

Dans son allocution lors de la cérémonie organisée par le ministère de la Justice, à l'occasion de la journée de la femme, M. Louh a indiqué qu'"un pouvoir judiciaire impartial, à l'abri des tiraillements politiques et la pluralité des processus et visions constituent le gage de la sécurité et de la stabilité de la nation", insistant sur "l'importance de la préservation des acquis réalisés en termes d'instances et d'institutions, sans lesquels on ne saurait parler d'un choix démocratique, sûr et sécurisé".

Le ministre a rappelé que "l'engagement des magistrats, en toutes circonstances, à se conformer à l'obligation de réserve et à s'éloigner de tout ce qui pourrait attenter à leur impartialité et à leur indépendance, sont autant de valeurs qu'ils s'étaient engagés à respecter lors de la prestation de serment".

"Le magistrat doit faire preuve d'équité, de loyauté, de probité et de fidélité aux principes de la Justice", a-t-il ajouté, exprimant sa conviction que le magistrat "a pleinement conscience du poids de la responsabilité qui lui incombe", d'où la nécessité de voir "cette responsabilité répondre aux principes stipulés dans les statuts et le code d'éthique de cette profession".

Le pouvoir judiciaire "est conscient de sa responsabilité constitutionnelle, car constituant un pouvoir indépendant exerçant ses devoirs dans le cadre de la loi sur la base de la légalité et de l'égalité".

Pour le ministre de la Justice, le peuple algérien "uni dans les épreuves, est capable de surmonter toutes les étapes sensibles et consolider les acquis réalisés, en tête desquels l'unité du pays contre toute infiltration, la préservation de la sécurité et de la stabilité, l'instauration de la quiétude et la construction d'un avenir plus prospère".