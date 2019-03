Egypte: CAF-C1 - V.Club s'est imposé au forceps face à Al Ahly

Le team vert et noir de Kinshasa a réussi à battre à domicile, le 9 mars, le premier du groupe D de la Ligue des champions par un but à zéro, une précieuse victoire qui lui permet de revenir dans la course pour la qualification, après avoir occupé la dernière place à l'issue de la quatrième journée.

Le onze de départ de Florent Ibenge s'est composé du gardien de but camerounais, Nelson Lukong, et devant lui l'axe de la défense avec Padou Bompunga et Ruddy Makwekwe. Sur le côté gauche, Glody Ngonda et Yannick Bangala à droite. Au milieu de terrain, il y a eu Nelson Munganga et Lenga dans la récupération, Fabrice Lwamba Ngoma en dépositaires de jeu, derrière le trio d'attaque constitué de Jean-Marc Makusu Mundele dans l'axe, Francis Kazadi Kasengu à gauche et Rossien Tuisila Kisinda à droite.

Le gardien titulaire et capitaine d'Al Ahly, blessé, a cédé sa place en première période à Ali Moustapha. V.Club a plusieurs fois buté sur une solide défense du club du Caire. Dans le dernier quart d'heure de la partie, Forent Ibenge a procédé à des changements avec la montée de Jérémie Mumbere à la place de Jean-Marc Makusu alors qu'avant lui, Jésus Moloko Ducapel prenait la place de Kazadi Kasengu.

Sur une passe décisive de ce dernier, Rossien Tuisila Kisinda a inscrit l'unique but de la partie à la 84e mn d'une frappe liftée et contrée par un défenseur égyptien avant que la balle se loge dans les buts. L'entrée de Moloko a fait énormément du bien à V.Club, avec l'apport de la percussion. A deux minutes de la fin du temps réglementaire, Wango a remplacé le buteur Rossien Tuisila, très émoussé, après avoir suffisamment donné le meilleur de lui-même.

Avec cette précieuse victoire, V.Club totalise sept points (goal différence +3), même nombre de points qu'Al Ahly, mais avec un goal average favorable pour Al Ahly (+5). En dernière journée, V.Club se rendra le 16 mars à Dar Es Sam, pour affronter Simba FC, club qu'il avait laminé à Kinshasa lors de leur première confrontation dans ce groupe par cinq buts à zéro.