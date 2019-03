Cameroun: Africanwits - Les femmes font leur... numérique

Un festival tenu du 6 au 8 mars 2019 à Douala sur le thème « Thinking Digital ».

150 femmes au moins ont pris part, du 6 au 8 mars, au festival « Femme numérique » organisé par l'Association African Women in Tech Startup (Africanwits) au siège du Gicam et au Centre de formation professionnelle d'Excellence (Cfpe) de Douala. Objectifs de ce festival : former 2019 et gratuitement, environ 200 femmes et jeunes filles camerounaises aux nouveaux métiers et à l'entrepreneuriat numérique.

Et accompagner ces entrepreneures de petits commerces à s'approprier les outils du numérique pour accélérer le développement de leur entreprise. Au menu de l'événement : conférences-débats, ateliers de formation, exposition, remise d'attestations et distinctions des meilleurs idées de projets. Sur les quelque quarante projets enregistrés sur la plateforme de l'association, neuf ont été retenus pour la phase finale.

Lors de la clôture du festival au Cfpe, 5 projets se sont distingués : « We Succeed », entreprise qui met en relation entreprises de petite taille et potentiels investisseurs ; « Build App » dans le bâtiment et qui travaille à optimiser le suivi et l'évaluation physico-financière des chantiers ; « Diet4health » dans la santé, avec son service de suivi alimentaire en ligne pour faciliter l'accès aux conseils diététiques ; « DiscoverCam », 4e prix de la compétition, est un projet dans le secteur tourisme. Dernière en lice, « Hi Lady », est un service de distribution des messages, en vue d'aider les femmes à suivre leur cycle menstruel et donner des conseils sur les méthodes de contraception.

« C'est émouvant de voir autant de femmes présentes à ce type d'événement, surtout qu'elles sont pour la plupart jeunes. Ceci est la preuve que les femmes occupent une place importante dans notre société et qu'en plus, elles veulent s'arrimer aux nouvelles technologies afin de développer leur potentiel managérial ou leur business », a affirmé Mme Bewondo, délégué régional Littoral pour le ministère des Petites et moyennes Entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa).

Selon la présidente d'Africanwits et promotrice de l'événement, Horore Bebga, « ce festival se donne pour ambition de célébrer le potentiel de la femme camerounaise, dopée aux technologies numériques ». Une femme camerounaise qui aura eu, pendant la formation, « la possibilité de se former et de bénéficier d'une certification en ligne sur les plateformes Google et Facebook ».