Cameroun: Lions cadets - Retour au bercail

Deux victoires et une défaite constituent le bilan de leur participation au tournoi amical organisé à Antalya (Tuquie).

Deux victoires et une défaite constituent le bilan de leur participation au tournoi amical organisé à Antalya (Tuquie). La sélection nationale masculine de football des moins de 17 ans est de retour au Cameroun. L'attaquant Marc Franck Medou Bella aussi, après 48h d'hospitalisation. Thomas Libiih et ses poulains sont arrivés à Yaoundé via Douala hier, en provenance d'Antalya (Turquie), où ils ont participé à un tournoi international amical organisé par l'UEFA.

Sur les trois matches disputés, deux se sont achevés par des victoires contre l'Ouganda (4-1) et la Biélorussie. L'unique défaite a été concédée devant le Maroc (1-2). C'est d'ailleurs vendredi dernier que le capitaine Ndzie Mezama et ses coéquipiers ont disputé leur dernier match contre la sélection marocaine, leur futur adversaire en Tanzanie, où se déroulera la CAN de la catégorie.

Contrairement à leurs deux premières sorties, les Lions cadets ont été menés au score. De retour de la pause, les Marocains ont trouvé le chemin des buts gardés âr Jean Bruno Mbeubap à deux reprises, en moins de trois minutes (51e et 53e minutes). Dès la 66e minute, les poulains de Thomas Libiih vont évoluer en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Leonel Wamba. Malgré cela, Seidou Alioum réduira le score à la 70eminute. Même si c'est sur une défaite que les Lions cadets terminent leur participation à ce tournoi, on n'oublie pas qu'il s'agissait d'abord et avant tout d'un rendez-vous qui leur a permis d'effectuer un rodage certain.

Car, en Turquie, toutes les sélections qualifiées pour la phase finale de l'imminente Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie étaient présentes. Les Camerounais ont ainsi pu voir leurs futurs adversaires en phase de poule. Avec leur retour au pays, une autre étape de leur préparation sera mise en place. Du 14 au 24 avril en Tanzanie, ils participeront à la Can cadets.