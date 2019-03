Cameroun: 8 Mars - Mobilisation tous azimuts

Les femmes de toutes les conditions sociales ont pris part à la grande parade présidée par la première dame, Chantal Biya.

Belles, élégantes, majestueuses. Les femmes avaient, toutes, fière allure vendredi dernier au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Coiffes belles et colorées. Sacs à main, écharpes et chaussures assortis... Aucun accessoire n'était de trop pour célébrer cette journée exceptionnelle dédiée à la femme dans le monde. C'est donc avec empressement que les Yaoundéennes ont investi l'artère principale de la capitale, du boulevard de l'Ocam à Mvog Mbi au rondpoint du Premier ministère.

Pour elles, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Chaises confortables à l'ombre des tribunes agrémentées de fleurs aux couleurs chatoyantes. Eau, boissons gazeuses, sandwiches, croissants et autres pains au chocolat : défilantes et spectatrices étaient vraiment aux petits soins. La partie protocolaire commence effectivement à 11h30 avec l'arrivée au boulevard de la première dame, Mme Chantal Biya. Elle est accueillie par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse Abena Ondoa.

Après la remise du bouquet de fleurs, ce sont des tribunes en effervescence qui accompagnent l'installation de Mme Chantal Biya. Puis, le train constitué de neuf wagons peut s'ébranler. Un bouquet d'honneur ouvre la marche. Puis les dames en service dans les ministères de souveraineté enchaînent. Dans cette vague, l'ordre, la discipline et la qualité des rangs des dames des forces de défense arrachent des applaudissements nourris. De même que, quelques instants plus tard, les dames de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) dans leur magnifique tenue, roses rouges en main.

Les communautés étrangères issues notamment de Corée, France, Centrafrique, RDC et Nigeria ne passent pas inaperçues. L'administration générale et financière, l'enseignement, la formation et la recherche, la communication, la culture, la jeune, le sport et les loisirs, la santé, les affaires et la sécurité sociales, le commerce se relaient par la suite sur le macadam. Dans cette séquence, le passage du carré des femmes handicapées moteurs, visuels et même mentaux retient l'attention de Mme Chantal Biya qui leur offre une Standing Ovation. La prestation d'une jeune fille handicapée, manifestement enthousiaste de défiler, suscite des acclamations.

L'épouse du chef de l'Etat n'hésite pas une seconde à arrêter le train du défilé pour féliciter chaleureusement cette brave jeune fille se battant à surmonter son handicap. La société civile, les associations religieuses et familiales, ainsi que les réseaux féminins du département du Mfoundi et des femmes conduisant des engins lourds bouclent la grande parade du boulevard du 20 mai. L'on se sépare sur les airs de l' « Hymne de la femme », chanté par une chorale. Selon les organisateurs, près de 50 000 femmes ont pris part à l'événement.