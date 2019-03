Togo: 15 millions de dollars pour soutenir les PME togolaises

Le Togo et les Emirats arabes unis ont signé lundi à Abu Dhabi un accord d'un montant de 15 millions de dollars destiné à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises.

Les documents ont été signés par Hussain Jasim Al Nowais, président du Fonds Khalifa pour le développement de l'entreprise, et par Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, en présence du Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, et du président Faure Gnassingbé.

'Cet accord fait partie des efforts des EAU pour soutenir les programmes de développement dans un certain nombre de pays amis. Il vise également à renforcer les relations bilatérales entre les Émirats et le Togo', a déclaré M. Al Nowais.

Le Fonds Khalifa a été créé en 2007 dans le but de stimuler l'esprit d'entreprise et de faciliter la croissance des PME aux Émirats et à l'étranger.

Plusieurs pays bénéficient déjà des subsides du Fonds, c'est le cas de l'Egypte, de la Tchétchénie et de la Biélorussie.