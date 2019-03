Congo-Kinshasa: Marche des femmes à Kalemie pour célébrer la Journée internationale de la femme 2019

communiqué de presse

Kalemie, le 8 mars 2019 - La célébration de la Journée internationale de la femme a été marquée cette année par une marche des femmes organisée sous la coordination du Ministère du Genre, Famille, Enfant et Action Humanitaire de la province du Tanganyika.

Les différents messages ont été inspirés du thème international de la Journée internationale de la femme 2019 : «Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement»;

et du thème national : Promouvoir la paix, la sécurité et le Genre par l'accès aux services publics de qualité avec comme slogan «Même regard, même avenir et égalité des chances».

Environ 3000 femmes de différentes catégories socioprofessionnelles ont pris part à cette marche qui a eu lieu à la place Maendeleo au centre-ville de Kalemie en présence des autorités politico-administratives provinciales, les membres du Conseil de sécurité provincial, la société civile, le système des Nations Unies (MONUSCO et Agences), les ONGs nationales et internationales, les mouvements et associations de jeunes, les médias et un public venu nombreux soutenir les femmes.

La mobilisation a été remarquable. La marche rythmée par la fanfare des Kimbanguistes a connu la participation du personnel féminin civil, militaire et de police de la MONUSCO de même que des Agences du Nations Unies notamment OIM, PAM, UNICEF.

La manifestation a été présidée par le Gouverneur de province par intérim. Rappelant le thème international du 8 mars, l'autorité a axé son discours sur l'innovation pour le changement. Appelant à la solidarité envers les femmes et les jeunes filles, il a demandé l'implication de tous et de toutes, et l'adhésion des politiques et des médias pour qu'intervienne le changement pour la promotion des droits de la femme.

Par ailleurs, outre l'appui logistique et la participation du bureau de la MONUSCO à la marche des femmes, les femmes de la police de la MONUSCO, Secteur de Kalemie ont organisé une séance de sensibilisation sur le thème du 8 mars à l'institut Technique du cinquantenaire à 12km de Kalemie, occasion d'expliquer aux élèves l'origine et l'importance de cette journée.

Elles ont encouragé les filles à s'investir dans les études surtout dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques pour pouvoir réduire certaines inégalités et de favoriser ainsi une transformation structurelle positive de la société. L'équipe UNPOL s'est rendue ensuite au camp des déplacés du Cinquantenaire où elle a fait un don à une femme vulnérable dont la maison a été détruite suite à un incendie.

Le bataillon indonésien de la MONUSCO (INDORBD) a quant à lui mis en place pour la Journée, au profit des populations de Kalemie, des consultations médicales principalement pour les « mamans » ainsi qu'une série d'activités ludiques pour les enfants et les jeunes gens sur la place Maendeleo de Kalemie.

Notons aussi que le personnel du système des Nations Unies (MONUSCO/Agences) a organisé en son sein, au quartier général de la MONUSCO, une activité récréative avec chants, danses et sketches sur les questions de stéréotypes et relations hommes/femmes dans la société.

Un broadcast /dissémination du message du SG/ONU pour le 8 mars a été fait auprès du personnel des Nations Unies, de la presse locale et de diverses audiences par la Section de l'information publique de Kalemie.