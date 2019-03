Angola: Le pays et l'UE signent de nouvelles conventions

Luanda — L'Angola et l'Union européenne (UE) ont signé lundi à Luanda trois nouveaux accords de financement d'une valeur de 22 millions d'euros pour les secteurs de l'enseignement supérieur, de la gouvernance économique et des facilités de dialogue entre les parties.

Les conventions s'encadrent dans le onzième Fonds européen de développement (FED) et ont été paraphées en marge de la quatrième réunion ministérielle appelée Route commune Angola-Union européenne, qui s'est tenue à Luanda.

Ont été les signataires pour l'Angola, Pedro Luís da Fonseca, ministre de l'Economie et de la Planification, et pour l'UE, Francisca Di Mauro, directrice par intérim pour l'Afrique centrale et australe.

Le projet d'appui à l'enseignement supérieur est évalué à 13 millions d'euros et devrait être mis en œuvre dans cinq ans. L'initiative vise à soutenir ce sous-système (enseignement supérieur), à innover et à encourager les compétences, dans le but de favoriser l'emploi et de diversifier l'économie de l'Angola.

La deuxième convention vise à soutenir la gouvernance économique, en mettant l'accent sur la transparence budgétaire, l'efficacité des dépenses publiques et la création d'un système efficace de lutte contre les flux financiers illicites.

Doté d'un financement de cinq millions d'euros, la deuxième convention sera mise en œuvre dans trois ans par le Fonds monétaire international (FMI) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

L'accord final est un programme de facilitation du dialogue UE-Angola, qui a bénéficié de 4 millions d'euros.

Cette convention fondamentale qui accompagne l'accord de partenariat prévoit des études, une assistance technique et des échanges d'expertise avec des homologues des États membres de l'Union européenne, dans des domaines tels que la sécurité, la croissance économique et l'intégration régionale.

La directrice par intérim de l'Union européenne pour l'Afrique centrale et australe, Francisca Di Mauro, a souligné l'accord sur l'enseignement supérieur qui soutiendra la spécialisation post-graduation dans des secteurs clés de l'économie.

Dans ce contexte, le gouvernement angolais mise sur la recherche scientifique et sur l'amélioration de la qualité de la production nationale, dans la perspective des exportations.