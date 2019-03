Ile Maurice: Pravind Jugnauth à Andry Rajoelina - «L'Afrique a besoin d'un jeune comme vous»

Un parterre d'invités était présent lors du banquet organisé en l'honneur du président de la République malgache, Andry Rajoelina, ce lundi 11 mars, au Centre de conférences Swami Vivekananda, à Pailles. Parmi lequel, l'on retrouve les députés de la majorité comme ceux de l'opposition ou encore l'ancien président de la République, Cassam Uteem.

Pravind Jugnauth a remercié Madagascar pour son soutien en faveur de Maurice au dossier des Chagos. Il a félicité Andry Rajoelina pour sa victoire à l'élection présidentielle et a soutenu que «l'Afrique a besoin d'un jeune comme vous. Je suis disposé à travailler avec vous afin d'étendre les relations bilatérales et multinationales entre les deux îles».

Andry Rajoelina a, d'abord, fait l'historique des liens qui unissent Madagascar et Maurice. «Maurice et Madagascar naviguent ensemble. Nos gouvernails sont tournés vers l'avenir. C'est ma première visite depuis mon élection. C'est un nouveau départ pour consolider la fraternité et unir nos forces économiques et commerciales. La distance qui sépare Madagascar et Maurice est plus courte que la distance entre le point nord et sud de Madagascar.»