Burkina Faso: «L'aube du sort sacré» - Le pas de Paul Sondo de la « tenue » à la l'écriture

Paul Sondo est l'auteur de l'hymne de la police nationale et initiateur des ronds-points mobiles estampillés "police nationale" dans les différents carrefours du pays. A la retraite, il décide aujourd'hui de se lancer dans l'écriture.

"L'aube du sort sacré" est une œuvre "autobiographique" dans laquelle l'auteur décrit le parcours d'un adolescent qui a vécu pleines de péripéties et de turpitudes assez utiles en enseignement pour la jeunesse et la postérité.

Mais, armé de courage, cet adolescent tentera de surmonter les difficultés de la vie qui se présentaient à lui.

« J'ai voulu raconter l'histoire d'un adolescent qui, a un moment donné pensait que son sort était scellé et qu'il ne valait plus la peine pour lui de continuer à vivre mais, qui a un certain instant se demandait s'il était le seul à vivre cette situation .

Quand il reprend un peu de l'élan, il se rend compte que cette souffrance le préparait à quelque chose de positif donc finalement, il a fini par comprendre qu'en réalité les souffrances allaient de paire avec la vie » a affirmé M. Sondo.

A en croire l'auteur, dans cette œuvre de 144 pages et 20 chapitres qu'il a commencé a écrire il y a de cela une dizaine d'années, le message qu'il veut faire passer est adressé à la jeunesse : «

Ce que je veux c'est surtout dire aux jeunes de ne pas baisser les bras et de ne pas croire que tout est scellé ,de ne pas croire que parce qu'on est issu d'une famille riche on doit finir riche ou d'une famille pauvre on doit terminer pauvre .

Rien n'est absolu gagné ni perdu d'avance dans la vie. Il faut savoir que la vie est faite de hauts et de bas et il faut voir des possibilités dans tout obstacle et non des obstacles en toute possibilité ».

« Paul Sondo a montré que la vie est un long voyage et qu'un long voyage commence par le premier pas .On doit toujours faire face à une grosse difficulté, s'armer et se dire comme Nelson Mandela," je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends ".

L'auteur nous a aussi montré que les voyages forment la jeunesse; en effet la mobilité du jeune, le déplacement ou le déracinement lui apprend toujours à connaitre d'autres vies, d'autres difficultés et à comprendre que le cocon familial ne fait pas toujours forcément d'un enfant un homme de demain.

Il a aussi montré que l'adolescence est une période d'apprentissage, de fortification de la pensée » a déclaré le parrain de la cérémonie Philippe Savadogo.

Selon le préfacier Sylvain Zoungrana, frère de la Sainte Famille et ancien professeur de français de l'auteur, à travers ce livre, on détecte les difficultés que l'auteur a traversé très tôt et qu'il a dû évidemment surmonter .Pour lui dans la vie il y a des hauts et des bas et il faut lutter pour s'en sortir.

Paul Sondo prévoit le "tome 2" de l'œuvre qui sera intitulé « le crépuscule du sort sacré » très prochainement dans lequel il sera question de sa vie à la police nationale et également dans certaines administrations.

En attendant, « L'aube du sort sacré » édité par les éditions Apola (association pour la promotion des œuvres littéraires et artistiques) est disponible à Jeunesse d'Afrique, à la librairie Mercury et différentes librairies.