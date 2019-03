Soudan: L'Université du Soudan et l'ONUDI discutent l'entrepreneuriat

Khartoum, 11 — Le Directeur de l'Université du Soudan pour la science et la technologie, Prof. Rashid Ahmed Mohammed a rencontré le Directeur de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), une délégation de Vienne en présence des fonctionnaires de l'Université.

La rencontre a porté sur les moyens de coopérer avec l'ONUDI pour diffuser la culture de l'entrepreneuriat, de trouver des moyens pour adopter de divers projets productifs et de trouver des marchés afin de servir la communauté et encourager les investissements. Prof. Rashid a présenté une explication sur l'université et ses vingt-cinq collèges, instituts et centres dont les six incubateurs sont les suivants: production animale, mobilier, ciment, design industriel, ordinateur et incubateur pour l'industrie du cuir Fin Tahani