Congo-Brazzaville: Municipalité - Des ronds-points débaptisés dans la ville de Pointe-Noire

Le conseil départemental et municipal, au cours de sa cinquième session ordinaire tenue il y a quelques jours, a adopté trois projets de délibération dénommant le rond-point dit « ex-Bata » en rond-point de l'armistice, celui dit « Kassaï » en rond-point de la Paix et le rond-point « de la victoire » en rond-point de la Concorde.

Depuis un certain temps, le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'emploie activement à embellir les grandes artères avec notamment diverses constructions et réaménagements de certains giratoires.

En effet, l'assemblée locale veut mettre en exergue une politique qui place la sphère socioculturelle dans le dispositif des actions concrètes qui auront à transformer considérablement le cadre et les conditions de vie de la population à l'horizon 2022.

Ce programme d'embellissement durable vise non seulement à rendre ces aménagements plus attractifs mais permettre également à la population de s'approprier l'histoire.

Ainsi, au cours de sa cinquième session ordinaire, le bureau exécutif du conseil départemental et municipal a proposé aux élus locaux, trois projets de délibération débaptisant le rond-point « ex-Bata » en rond-point de l'armistice, le rond-point dit « Kassaï » en rond-point de la Paix et le rond-point « de la victoire » en rond-point de la Concorde. Ces trois projets ont été adoptés à l'unanimité après amendements.

Il faut dire qu'il y a quelques mois, ces trois ronds-points ont été relookés. Au-delà de jouer un rôle important en matière de sécurité routière, ils valorisent le cadre de vie et rappellent une certaine histoire. Le rond-point de la Paix, par exemple, immortalise les soldats africains victimes de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945.

Notons que la ville de Pointe-Noire s'étale aujourd'hui sur une superficie de près de 35 km 2 et sa population est estimée à un million d'habitants. Erigée en département conformément à la loi 11-2003 du 06 février 2003, Pointe-Noire est aussi une commune avec six arrondissements. Ce projet d'aménagement urbain mis en place par son conseil consiste à moderniser les ronds-points et les places publiques.