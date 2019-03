Congo-Kinshasa/Liberia: Egypte 2019 - Florent Ibenge convoque vingt-quatre Léopards contre les Lones Stars du Liberia

Dieumerci Mbokani et Merveille Bope font partie des joueurs retenus par le sélectionneur pour le match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. La République démocratique du Congo (RDC) est obligée de l'emporter pour valider sa qualification.

La RDC accueille, le 24 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, le Liberia, en match de la sixième et dernière journée du groupe G des éliminatoires de la CAN, dont la phase finale, prévue pour juin, a été délocalisée du Cameroun en Égypte. En prévision de cette rencontre cruciale, le sélectionneur national, Florent Ibenge, a porté son choix sur vingt-quatre joueurs.

Sur sa liste, l'on note le retour de Dieumerci Mbokani. Le joueur d'Antwerpen, en Belgique, avait annoncé sa retraite internationale en 2017 après la CAN au Gabon. Exprimant sa satisfaction lors de l'arrivée de Yannick Bolasie à Anderlecht en provenance d'Everton au dernier mercato d'hiver, Dieumerci Mbokani avait laissé entendre qu'ils pourraient (lui et Bolasie) se retrouver à la CAN en Égypte, pensant déjà à une éventuelle qualification et surtout à son retour en sélection. Florent Ibenge l'a donc rappelé chez les Léopards, au regard d'une belle forme affichée depuis le début de la saison, avec sept buts inscrits. Son club, Antwerpen, occupe la surprenante troisième place au classement de la Jupiler League. A l'annonce de sa sélection, le meilleur buteur des Léopards (dix-huit buts) encore en activité a déclaré qu'il ne s'est pas encore prononcé. L'on attend voir la suite.

Un autre retour en sélection, c'est celui de Merveille Bope Bokadi, le défenseur et milieu récupérateur du Standard de Liège, en Belgique, longtemps éloigné de terrain à la suite d'une vilaine blessure au genou. Il rejoue en club, surtout après le départ de Christian Luyindama pour Galatasaray, en Turquie, lors du mercato d'hiver. Padou Bompunga de V.Club retrouve, lui aussi, la sélection, lui qui n'avait plus été rappelé à cause d'une forte concurrence à son poste de défenseur central.

Parmi les absents sur la liste, l'on peut citer Gaël Kakuta qui ne joue presque plus avec le Rayo Vallecano en Espagne, ainsi que Neeskens Kebano relégué sur le banc à Fulham, en Angleterre. Le défenseur central Wilfried Abro Moke n'a pas non plus été rappelé par Florent Ibenge, étant en manque du temps de jeu à MKE Ankaragücü, en Turquie, où il n'a disputé que quatre matchs depuis le début de cette année 2019. Jordan Ikoko de Guingamp, en France, et Fabrice Nsakala d'Alanyaspor, en Turquie, ne font aussi pas partie du groupe des vingt-quatre contre le Liberia.

Les vingt-quatre retenus

Les joueurs sélectionnés sont donc les gardiens de but Ley Matampi Vumi (Al Ansar Medina/ D2 Arabie), Anthony Mossi Ngawi (Chiasso/Suisse), Auguy Kalambayi Katembwe (Sanga Balende) ; les défenseurs Djos Issama Mpeko (Mazembe), Wadol Djuma Shabani (V.Club), Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre), Bobo Ungenda Muselenge (Primeiro do Agosto/Angola), Christian Luyindama Nekadio (Galatasaray/Turquie), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Padou Bompunga Botuli (V.Club).

Les milieux de terrain sont Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Chancel Mbemba Mangulu (Porto FC/Portugal), Paul-José Mpoku Ebunge (Standard de Liège/Belgique), Trésor Mputu Mabi (Mazembe), Fabrice Ngoma Luamba (V.Club), Nelson Munganga Omba (V.Club), Youssouf Mulumbu Ngangu (Kilmarnock/Ecosse). Les attaquants rappelés sont Dieumerci Mbokani Bezua (Antwerpen/Belgique), Jonathan Bolingi Mpangi (Antwerpen/Belgique), Meschak Elia Lina (Mazembe), Yannick Yala Bolasie (Anderlecht/Belgique) et Cédric Bakambu (Beijing Gouan/Chine).

Classement...

Les joueurs sélectionnés sont attendus à Kinshasa à partir du 18 mars, date fixée pour le début de leur regroupement. La RDC est astreinte à la victoire pour espérer une qualification. Avant la dernière journée, les Léopards occupent la troisième place du groupe avec six points, derrière les Warriors du Zimbabwe, premiers avec huit points, et les Lones Stars du Liberia sont deuxièmes avec sept points. Les Diables Rouges du Congo Brazzaville qui joueront en dernière journée à Hararé, contre les Warriors du Zimbabw,e se trouvent à la dernière place avec cinq points.

Les deux Congo peuvent se qualifier s'ils remportent leurs matchs de la dernière journée. L'on doit signifier que les premiers des douze groupes des éliminatoires se qualifieront directement pour la CAN 2019. Et les douze meilleurs deuxièmes disputeront les onze autres places qualificatives pour former les vingt-quatre pays, y compris le pays organisateur, l'Égypte.