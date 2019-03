Ethiopie: En souvenir de notre collègue Victor Tsang

communiqué de presse

Nous sommes profondément attristés par l'annonce du décès de Victor Shangai Tsang, passager à bord de l'avion d'Ethiopian Airlines, qui s'est écrasé le matin du 10 mars 2019, près d'Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le décès de Victor est une perte dévastatrice, non seulement pour ONU Environnement, mais pour l'ONU dans son ensemble. Il était un excellent ambassadeur de l'organisation, incarnant et défendant son esprit et ses idéaux.

Originaire de Hong Kong, Chine, Victor a rejoint le Programme alimentaire mondial en tant que stagiaire en 2011. Il a ensuite rejoint le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2015, en tant qu'administrateur de programme au sein de l'Unité genre et garanties.

Victor a occupé cette position avec motivation et enthousiasme, s'efforçant de rendre nos projets pleinement sensibles aux questions d'égalité hommes-femmes.

Nous avons vu son travail s'étendre et s'épanouir avec l'intégration du système de marqueurs sexo-spécifiques de l'environnement des Nations Unies dans nos programmes REDD+ et du Fonds pour l'environnement mondial.

L'année dernière, Victor a assumé le rôle d'agent des politiques en matière de développement durable, avec dévouement.

En moins d'un an, et grâce à ses efforts, il a créé la plateforme des objectifs de développement durable, qui réunissait des collègues de tous les pays de l'environnement.

Grâce à l'initiative de Victor, nous avons pu mener des discussions quotidiennes sur les objectifs de développement durable et leurs liens avec l'environnement.

Grâce à sa dernière contribution, et sa plus grande satisfaction, à notre travail, Victor a réuni une équipe de stagiaires et de personnel expérimenté dans le but de promouvoir les débats sur l'innovation SDG lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tient cette semaine à Nairobi.

Victor a incarné les objectifs mondiaux des Nations Unies, en particulier celui pour l'égalité des sexes. Son travail le définit en tant qu'individu et il contribue à son tour à définir notre propre travail.

Nous nous se souviendrons de lui avec une grande affection de la part de tous les collègues dont il a touché la vie. Il représentait le meilleur en chacun de nous et il nous manquera terriblement.

Victor laisse derrière lui son épouse Aurora, qui attend, ainsi que son fils, Oliver Baraka.