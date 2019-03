Ile Maurice: Indépendance - Les 51 vœux des Mauriciens

Une île Maurice plus inclusive, plus verte, plus saine, libérée de la corruption, reconnectée à son passé, qui croient en son destin de nation... la paix, l'humanité, l'harmonie, l'amour, l'accorité, l'humilité, l'égalité, le respect, la solidarité... la protection de la jeunesse, la sauvegarde du patrimoine bâti et naturel, l'élimination des démons sociaux, l'accès à l'éducation, l'abondance de nourriture, des logements décents... un nouveau départ.

Tels sont, en substance, les souhaits de 51 Mauriciens ainsi que d'entreprises qui s'expriment ce 12 mars 2019. A l'occasion des 51 ans de l'Indépendance, La Sentinelle a souhaité vous donner la parole. Et quelle parole ! Notamment celle d'une jeunesse pleine d'espoir, patriote, fédératrice. A vous tous, l'express souhaite une vibrante fête nationale.

Pour une île Maurice plus inclusive

1.Seesurrun Dharshini Anishta

Je rêve d'une île Maurice plus verte et plus saine pour les générations à venir.

2.Anaïs Herry José

My wish is to see a fairer Mauritius, where equal opportunities prevail and to promote a society free from corruption.

3.Mitesh Nundoosingh

Je prie pour une nouvelle classe politique qui favoriserait l'épanouissement de chaque Mauricien au niveau personnel, familial et professionnel.

4.Davis Salegram Tewary

Viv Moris: linite, lwaote, lamitie, lonete, lintegrite, nuvote. Samem fer fierte nu ti zil.

5.Audrey Angelle Coiffic

Dearest Motherland, on your birthday, I wish your children to be more considerate of each other and of yourself.

6.Anielle Montezuma

Je souhaite que l'île Maurice soit un endroit où existe l'égalité entre chacun de ses concitoyens.

7.Kadeer Joomun

Mon vœu c'est la Paix pour notre île. Moins souffrance et de mort. C'est inutile. Vive l'amour, Vive la vie.

8.Marie Françoise Lapunaire

Je rêve d'une île Maurice reconnectée à son passé au temps où la moralité, l'humanité et la solidarité primaient.

9.Muhammad Aniis Ibné Mustapha ROSTOM

Que l'île Maurice croie en son destin de nation arc-en-ciel et fasse de ses différences des champs de richesse.

10.Meeraj Virahsawmy

Rouge: Aret peinture simin, Disang! Bleu: Aret bat fam Bleu! Jaune: "Soleil" bisin lev pou TOUT! Vert: LegalisE! Pou Guerison!

11.Surya Kant BOODHUN

île Maurice, terre idyllique, résonne si douce musique en notre cœur pacifique. Offre une vie magique dans tes champs artistiques.

Pauline Hartel-Seenyen

Unity is our strength. Humanity is our religion. Long live our Mankind and brotherhood. Proudly Mauritian red blue yellow green.

13.Subeer Kumar Basdeo

Dieu protège nos frères et sœurs mauriciens, île Maurice la beauté qui englobe la terre, petite graine de beauté.

14.Elodie Labonne

I wish to see my motherland breathe ecstatically, overwhelmed by our urgent endeavours to the safekeeping of her natural uniqueness.

15.Anoucheka Sweety Gangabissoon

Trisina Devi Thyartan - Palian

Let us give Mauritius back its due respect. Stop thefts, rapes, murders and corruption. Bring back humanity and harmony.

Sylviane Savanian

Faisons de l'île Maurice une île durable, NON à la pollution ! Ensemble nous le pouvons !

Vashnibye Purusram

Nu liberte en jeu. Credit a l'education. Dependance, maladies en concert. Mo souhait 51 ans, nouvo depart, ensam nu capav.

Anjinsen Tirumoogum Valamootoo

Let's live, breathe, and promote the true spirit of the Nation Arc en Ciel.

Ryan Ramma

Que nous fassions davantage preuve de munificence envers les démunis de notre société !

Yoann Monty

Mo souhai c ki nou renforss nou solidarité. Ene solidarité ki pou défann nou zile et lheritaz nou zenfan.

Arrmaan Shamachurn

Ki l'Etat Mauricien comprend so responsabilité vis-à-vis tous so ban structures historiques restantes, ainsi ki so patrimoine naturel.

Vigesh Sungkur

Maurice, je suis tellement petit pour te souhaiter Joyeux anniversaire alors ce que je te dis, c'est MERCI D'EXISTER.

Charlene Raboude Legrand

Ki tou morisien senti zot fier, aime ek valorize dan tou sort fason ek ninport kot zot ete lor later.

Christophe Gino Patrice Catherine

Kan soley leve, alim lespwar, enn sel kalite, dir mwa batar.

Hussain MAMODE

I sincerely wish, one day, Mauritius will be renowned for the Truthfulness and Honesty of its people.

Jean-Alain Julien MANIACARA

Mo dezir trouv nou sosiete ini kot lamour, larmoni ek lape pran zot plas dan leker sak Morisien.

Arno Moutia

Ce que je souhaite pour mon pays, c'est l'avancement social et technologique, ceci dans le respect de chacun d'entre nous.

Christina Veeramootoo

Mo vœux pou enn moris meilleur c'est moins de violence contre les enfants, les fam, ek bane personne âgés, handicapés.

Bibi Nawsheen Jauffur Chadun

Get high on grades not on drugs. May every sunrise bring us hope and every sunset bring peace.

Megan Fabre

Que les revenus du pays soient mieux redistribués et que l'écart entre riches et pauvres soit réduit.

Kenza Fabre

Je souhaiterais que tous les enfants aient accès à l'éducation car c'est ça la clé de notre futur!

Leena Auckel

Dan lil moris de mo rev, mo le zot tou lev zot lebras pu soutenir saken, pu 1 meyer LAVENIR.

Nishta Jooty

I dream of a Mauritius where all women are empowered and have equal pay and equal opportunities as men.

Prajakta Auree

May we honour our national anthem. May peace, justice and liberty reign in our nation forever and ever.

Hemant Hurloll

I wish Mauritius to be a safer and a greener place to live in with peace and prosperity.

Didier Seechim

Fode tou morisien konbat bann fleo dan Moris pou nou resi viv dan lakorite ek lape.

Davina Sheena Ramsamy-Noyan

Mauricien, soit fier de ton sang flamboyant, de ta mer légendaire couronnée du soleil royal autour des champs de verdure.

Chowrimootoo Kersley

Mo ve seki Moris briy ar enn sel lalimier ek non pa separeman kouma bann diferan kouler enn larkansiel.

Anoop Mohith

May our social thinking rule in this digital world.

Nadine Callou

Mon vœu c'est que les Mauriciens fassent plus de bébé pour lutter contre le vieillissement de notre population.

Danalutchmee Kundasamy

Eliminating social evils: a sustainable island, adequate housing, abundance of food, advanced medical technology where equality, peace, humility should prevail.

Teeka Ansuya Devi

Mo swe rouz ble zonn ver gard nou loner pou nou pa perdi valer... nou zoli ti zil omilie lamer.

Iqbal Fatemamode

Que les critères de sélection pour les candidats et les députés pour les élections soient seulement la compétence !!

Nilesh Sungkur

Des champs de Cannes à la Cybercité d'Ébène en 51 ANS, Maurice, le futur est glorieux. MERCI D'EXISTER.

Louis Aldo Hansley ETIENNETTE

Si 1, 000,000 Mauricien ramasse Rs10 par mois, sa fair Rs 10, 000,000 avec ki nu kapav aide bocoup dimoune.

Ackhbar maudarbacus

HYMNE NATIONAL EN CREOL

Jean-Michel Hiver

Je souhaite que nous restions ouverts, bienveillants. Célébrons nos differences!

Yash Sharma Ramchurran

Let's join together to pray for peace in our blood, in our ocean, in our religions and on our island.

Abdool Salman Sobratty

I wish all our beloved Mauritians to live in harmony and respect all religion. Our country Our Pride.

Rabaille Anouska Crunsi

Notre jeunesse doit absolument être protégée car SANS NOUS il n'y a PAS DE FUTUR.