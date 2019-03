Ile Maurice: Décorés de la République 2019 - Le judiciaire et la culture à l'honneur

Comme chaque année, la liste des décorés de la République a été rendue publique à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance. Changement notable cette fois: aucun politicien ne figure sur la liste du National Day Award. Cette année, le judiciaire et le monde de la culture sont à l'honneur.

Deviyanee Beesoondoyal, qui préside actuellement l'Independent Police Complaints Division, Mgr Ian Ernest et le juge Abdurrafeek Hamuth reçoivent la plus haute distinction de l'Etat et sont désormais Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK). Pas de traces des amis et autres proches du pouvoir parmi les nouveaux Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK) non plus.

Liseby Elysé a été faite Member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, alors que les travailleurs sociaux Ali Jookhun et Diren Moher sont et la médaille d'officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean.