Cote d'Ivoire: Coopération économique - Une mission d'hommes d'affaires belges à Abidjan du 31 mars au 3avril

Une mission économique et commerciale belge organisée par l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (l'Awex) est prévue à Abidjan du 31 mars au 3 avril prochain, selon un communiqué de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique.

Organisée en liaison avec la mission diplomatique ivoirienne dans le Royaume et en collaboration avec Hub Brussels et Flanders Investment and Trade, la rencontre a pour but le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique.

La mission consistera notamment à mettre en avant, auprès des sociétés belges, un nouveau marché prometteur.

Il s'agira également de promouvoir, sur le marché, les atouts des sociétés belges et d'amorcer, avec les autorités et opérateurs commerciaux ivoiriens, des relations de bonne entente et d'échanges commerciaux.

Cette mission est constituée d'une cinquantaine d'opérateurs économiques belges avec la participation de Jean-Vincent Zinsou, ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Pour rappel, la Côte d'Ivoire et la Belgique ont signé en octobre 2017 à Abidjan, sept accords de coopération dans plusieurs domaines dans le cadre d'une grande mission économique conduite par la Princesse Astrid.

Ces accords signés lors de cette 11e mission économique conduite par la princesse Astrid - la plus importante en ce qui concerne la taille avec 214 hommes d'affaires et plus de 50 officiels dont 5 ministres - concernaient plusieurs domaines dont celui du transport aérien, de la protection de l'environnement.

Les secteurs de la construction d'ouvrages d'art, des exportations, de la promotion et de la facilitation des investissements, de l'énergie, des infrastructures, du développement du secteur de l'électricité et portuaire ont également fait l'objet d'accords.

Les deux pays ont également signé un mémorandum d'entente.