Sénégal: Exploitation gazière - BP passe des commandes d'équipements à deux multinationales américaines

Dakar — La compagnie pétrolière britannique, BP, a passé lundi des commandes d'équipements pour la fourniture et la pose de conduites ombilicaux, de structures sous-marines aux groupes Mc Dermott International et Baker Hughes, dans le cadre de l'exploitation du gisement de gaz naturel de Grand Tortue Ahmeyim, situé au large du Sénégal et de la Mauritanie, a appris l'APS de bonne source.

McDermott International et Baker Hughes se sont vus attribuer des contrats portant sur des équipements pour la fourniture et la pose de conduites, ombilicaux et structures sous-marines (SURF) ainsi que des équipements pour système de production sous-marins (SPS) par BP pour le projet de gaz naturel de Greater Tortue Ahmeyim, ont annoncé les deux entités dans un communiqué parvenu à l'APS.

BP, BHGE et McDermott continueront à travailler ensemble pour réaliser des gains d'efficacité, des synergies et de meilleurs délais de livraison à la suite de signature le même jour à Houston, aux Etats-Unis d'Amérique de ce contrat, rapporte la même source qui précise que lesdites sociétés vont adopter "une approche holistique de développement pour soutenir la collaboration, stimuler les synergies du projet et réduire les délais de livraison".

Il s'agit d'un contrat substantiel dont le volet ingénierie, approvisionnement et gestion de construction de structures sous-marines, a été attribué à McDermott.

Son partenaire dans ce projet, Baker Hughes fournira de son côté cinq arbres sous-marins de gros calibre, un collecteur à double alésage et six logements, un collecteur de terminaison de conduite, des unités de distribution sous-marines, trois vannes d'isolation sous-marines, détaille le communiqué.

Il en sera ainsi des raccordements sans plongeur et des systèmes sous-marins de contrôle de la production, spécialement conçus pour permettre l'intégration future des puits supplémentaires pour la première phase de développement.

Le Sénégal et la Mauritanie ont signé en février 2018 à Nouakchott un accord de coopération intergouvernemental (ACI) portant sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) qui se trouve à la frontière maritime entre les deux pays.

Le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, découvert en janvier 2016, est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l'Ouest avec des réserves estimées à 450 milliards de m3.