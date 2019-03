Maroc: Des jeunes étudiants en conclave à l'UM6P pour la 1ère édition de "la National Robotics Competition"

Plus de 200 étudiantes et étudiants représentant différentes grandes écoles d'ingénierie et plusieurs clubs de robotique au Maroc se sont donné rendez-vous, samedi, à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguerir, dans le cadre la 1ère édition de "la National Robotics Competition" (NRC).

Organisée par le club EMINES Technology (E-Tech) relevant de l'EMINES-UM6P (School of Industrial Management), sous le thème "La nouvelle technologie au service de la supply chain", cette compétition de deux jours cherche non seulement à challenger les experts en robotique, mais aussi à développer les connaissances et capacités des jeunes curieux en la matière.

Selon ses initiateurs, la Compétition nationale de robotique, qui est le fruit de plusieurs années de création, d'innovation et de passion pour la robotique, se veut un espace idoine pour les étudiants participants, répartis sur plus de 30 équipes, d'évaluer leurs propres compétences et performances dans ce domaine, et de démontrer leurs talents en affrontant de nouveaux compétiteurs. Elle offre aussi, ont-ils ajouté, l'occasion de mettre en pratique les compétences acquises et développées en devenant des passionnés de robotique ou encore de développer et de booster leurs expériences dans ce domaine très sophistiqué et pointu.

Cet événement représente, en outre, une agora de partage, d'innovation et de réflexion sur les enjeux présents et futurs dans le domaine industriel notamment africain, ont-ils indiqué. Le concours aura pour objectif de simuler un entrepôt intelligent en service 24h/24, ont expliqué les organisateurs, ajoutant que les participants auront donc pour mission de réaliser un robot qui effectue les tâches suivantes: "Réception et mise en stock", "Préparation de la commande" et "Expédition".

Et de poursuivre que vu que le succès de toute entreprise, quelle que soit son activité, est déterminé, entre autres, par sa capacité de proposer le bon produit/service au bon moment et au bon endroit, il est donc judicieux de réfléchir à une stratégie de stockage facilitant la gestion des stocks.

Dans ce sens, le concours sera sous forme d'un "Hackathon" d'une durée de 24 heures au cours duquel les équipes participantes devront fabriquer et programmer des véhicules à échelle réduite à partir d'un matériel qui sera fourni afin de simuler le fonctionnement d'un chariot élévateur (Forklift). Il se terminera par une compétition, qui se déroulera en deux phases, en vue de déterminer les équipes gagnantes.

De l'avis des initiateurs de la NRC, le choix du thème de cette première édition n'est pas fortuit vu que la robotique est la révolution de demain, d'où, ont-ils insisté, l'impératif pour l'Afrique de se mettre à jour et d'avancer dans ce domaine si elle aspire à un développement industriel durable, et de compter sur des ingénieurs qui pourront construire des partenariats stratégiques autour de l'innovation technologique et trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté le continent.