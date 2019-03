Congo-Kinshasa: Athlétisme - Bienvenu Matenda veut gagner beaucoup de médailles aux JA à Rabat

Le président de la Fédération de l'athlétisme du Congo (FEACO), Bienvenu Matenda, veut gagner beaucoup de médailles aux prochains Jeux Africains, prévus au mois d'août de l'année en cours, à Rabat, au Maroc, a-t-il déclaré à Afrique infos magazine, lundi, au cours d'une séance d'entrainement au terrain annexe du stade des Martyrs de la Pentecôte.

«Nous sommes là pour assister à la toute première séance d'entraînement pour les Jeux Africains. Aussitôt que la réunion s'est tenue au niveau du Comité Olympique Congolais (COC), nous nous sommes décidés de nous mettre au travail. Je vois là ceux qui font le 100m, 400m et sot à longueur. Nous le faisons de manière intense, nous travaillons d'arrache-pied, parce que nous voulons que la moisson soit beaucoup plus que ce que nous avons réalisé à Brazzaville. En tout cas, nous voulons ramener beaucoup de médailles, et surtout des médailles en Or. Nous avons quelques athlètes qui évoluent en France, aux Etats Unis, au Japon, en Ethiopie et à l'Ile Maurice. Ces athlètes seront au rendez-vous. Nous allons prendre aussi ici au pays, et dresser une liste longue de 60 athlètes que nous allons présenter au COC, pour une dernière sélection », a-t-il déclaré.

Bienvenu Matenda a lancé un appel à tous les athlètes, dirigeants sportifs de se concentrer sérieusement, qu'ils viennent participer aux entraînements pour que nous remportions réellement des médailles. Nous n'allons rien raté, a-t-il insisté.

Le président de la FEACO s'est fait accompagner par le président de la FENACOJU (Fédération nationale de congolaise de judo), Dominique Makabo, qui s'entraîne aussi le matin le avec ses judokas, toujours en prévision de ces Jeux Africains de la jeunesse.