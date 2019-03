Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Paix et Sécurité au menu des échanges entre Pierre Maloka et les élus du Nord-Kivu

Le Président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Pierre Maloka, a accordé hier, lundi 11 mars 2019, une audience aux Députés nationaux nouvellement élus du Nord-Kivu, en présence du Vice-premier ministre a.i, en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo.

Ce dernier a écouté religieusement les préoccupations énoncées par les représentants du peuple congolais. De ce fait, plusieurs questions d'ordre sécuritaire ont été abordées en marge de cette entrevue. C'est ainsi que, parlant au nom des Députés nationaux, l'Honorable Muhindo Kasembwe a laissé entendre que cette rencontre avec le speaker de la Chambre basse du parlement et le ministre en charge de l'intérieur et sécurité, avait largement sa raison d'être, dans la mesure où la situation de l'Est est plus qu'alarmante.

Recommandations

Parmi les recommandations faites à l'endroit du speaker de l'Assemblée nationale, Muhindo Kasembwe a insisté longuement sur la concrétisation de la promesse du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est du pays. D'autant plus que, lors de sa campagne électorale, le Président de la République avait promis de faire de la partie Est du pays, la priorité de ses priorités. « Oui, nous avons notamment recommandé la concrétisation de la promesse du Chef de l'Etat par rapport à la situation de l'Est.

Lors de la campagne électorale, il avait promis de prendre cette question à bras le corps, il avait promis certaines mesures. Et, nous avons rappelé au ministre qu'il était urgent parce que 28 morts en 30 jours dans la ville de Goma, c'est très grave. La cité Mwesu a été occupée hier par des groupes armés, à Nyirangongo c'est, par ailleurs, des personnes kidnappées çà et là, nous pensons que la promesse du Chef de l'Etat ne devrait plus tarder à être mise en exécution», lâche Muhindo Kasembwe.

Comme si cela ne suffisait pas, les élus du Nord-Kivu ont formulé une série de recommandations à l'endroit du Vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur et sécurité, de pouvoir envisager une enquête visant à établir des responsabilités, et de sanctionner bien évidemment, les auteurs de cet acte, éventuellement des complices. « Il est impérieux que l'on procède à une assistance humanitaire en faveur des populations déplacées. Nous avons des agglomérations à Walikale, Masisi, Lubero, Beni qui sont occupées par des groupes armés, des congolaises et congolais se sont déplacés, vivent dans une précarité indescriptible.