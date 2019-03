Congo-Kinshasa: Sept ans après sa mort - Le monde sportif se souvient d'Hassan Nsumbu "Gojila"

La Ligue sportive pour la défense de droit de l'homme (LISPED), organise une messe d'action de grâce en mémoire d'Hassan Nsumbu Gojila, mardi, en la Paroisse Saint Joseph, à Matonge, dans la commune de Kalamu, à partir de 13h 45'.

12 mars 2012 - 12 mars 2017, sept ans, jour pour jour, depuis que ce grand animateur de l'AS V.Club et de l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, a quitté cette terre des hommes. La mort l'a arraché brusquement du monde sportif congolais, pendant que l'illustre disparu, animateur et compositeur des chansons sportives, ne faisait que monter en puissance. Sa mort, il y a sept ans, a laissé un grand vide dans le rang des animateurs des Léopards, et surtout dans sa grande famille "vert et noir", où Gojila ne s'est jamais éloigné un seul instant toute sa vie durant.

C'est dans ce sens que la LISPED, dans ses œuvres encore et toujours, reconnaissant ses mérites comme un digne fils du pays qui a servi la nation, à sa manière, a pensé organiser ce culte d'action de grâce pour lui rendre hommage. Et, avec lui, tous les autres animateurs des équipes de football qui ont quitté cette terre, à l'instar de : Impamala Dialu Eddyno alias "Mbanga Mbanga", Kelema Sergino de DC Motema Pembe et tant d'autres.

Me Alain Makengo, c'est lui le président de la LISPED, invite tout celui qui a connu ces animateurs, ainsi que tous les sportifs congolais de venir prendre part à cette messe en leur mémoire.

Pour rappel, Hassan Nsumbu alias Godjila a tiré sa révérence lundi 12 mars, à l'Hôpital Biamba Marie Mutombo de Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Animateur vedette, Gojila se distinguait des autres par sa petite taille (1,50m), son teint noir ainsi que son style de danse.

Hassan Nsumbu a été plébiscité meilleur animateur, en 2005 et 2006, lors du trophée «Ndembo Awards» qu'organisait le Studio Maxim Agency, en collaboration avec la Fédération congolaise de football association (Fecofa) et l'Association des journalistes sportifs du Congo (ASJC). Agé de 37 ans, il avait laissé une veuve et deux enfants.