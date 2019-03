Congo-Kinshasa: Evaluation de l'accord-cadre d'Addis-Abeba - Un sommet annoncé à Kinshasa en octobre prochain

Le jeudi 7 mars dernier, le Président Félix Tshisekedi a rencontré Saïd Djinnit, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs d'Afrique.

Leur entretien a notamment tourné autour de l'importance de la stabilité régionale et des préparatifs du haut sommet sur l'évaluation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, annoncé à Kinshasa pour octobre prochain. Lequel sommet devra, entre autres, évaluer le rapatriement des ex-combattants M23 vers la RD. Congo dont certains d'entre eux sont déjà arrivés près de la ville de Goma, au Nord-Kivu.

Cette évaluation devra en outre permettre de faire asseoir des stratégies de renforcement de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RD. Congo signé en février, au lendemain de la défaite de la rébellion M23, par 11 pays de la CIRGL, sous la médiation de l'ONU.

Ainsi, dans le cadre des démarches de la 7ème réunion de haut niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement ayant souscrit à l'Accord-cadre d'Addis-Abeba au mois d'octobre 2017 à Brazzaville, 67 combattants, retournés en RD. Congo dans un appareil Cargo aux marques onusiennes, ont atterri à Goma, sous l'accueil du Général de brigade Ilunga Mpeko, commandant de la 34ème Région militaire, des délégués du Mécanisme national de suivi dudit compromis et des représentants des organisations régionales notamment, la CIRGL, la SADC, l'ONU et l'UA.

Ces organisations, rappelle-t-on, ont rassuré avoir suivi le mot d'ordre du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son ascension à la magistrature suprême, jure la main sur le cœur de renforcer la sécurité à l'Est du pays et de mettre fin aux groupes armés tant locaux qu'étrangers, particulièrement les ex-combattants du M23 et ce, dans sa démarche de réunification, la réconciliation, la concorde et la cohésion nationale.