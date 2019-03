Congo-Kinshasa: Prince Epenge - "Quand on est Chef de l'Etat, on n'a qu'à signer les ordonnances sans faire des promesses"

Membre de la coalition Lamuka et de la Dynamique de l'Opposition, Prince Epenge n'est pas allé par le dos de la cuillère pour balayer d'un revers de la main l'annonce du Président Félix Tshisekedi faisant état de la libération des prisonniers politiques dans un délai de dix jours qui, du reste, expire ce mardi.

D'après celui-ci, il n'y a point d'annonces à faire car, la question de décrispation a été abordée aux discussions directes de la CENCO et il est prévu que les prisonniers politiques sortent. «Je ne vois pas le sens et la finalité de promesses de Félix Tshisekedi qui se dit Chef de l'Etat mais qui doit promettre dix fois pour que les prisonniers sortent. Quand on est Chef de l'Etat et qu'on a la plénitude légale, on n'a qu'à signer des ordonnances et le même jour les prisonniers sortent. Mais, pourquoi doit-il attendre un mois pour que les prisonniers sortent ? », a-t-il lancé.

A en croire Prince Epenge, la promesse faite par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, est une promesse négociée d'avance. «Pour Lamuka, cela est un non événement, d'autant plus que le président honoraire, Joseph Kabila, détient toujours le bâton de commandement. La pression et la résistance doivent continuer », a ajouté ce jeune qui souligne en même temps que la coalition Lamuka est la solution pour le Congo et Martin Fayulu reste la solution pour le congolais.

La position de « Ensemble » et Moïse Katumbi

Prince Epenge a déclaré qu'il faille toujours respecter les points de vue des autres, tout en précisant que le regroupement politique Ensemble pour le Changement est jusqu'à preuve du contraire membre effectif de la coalition Lamuka. « Ensemble est une composante de Lamuka, nous sommes en démocratie. Ensemble a adhéré librement à Lamuka, il peut quitter Lamuka aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la démocratie, il faut respecter le point de vue de tout le monde. Comme dans une équipe, ce n'est pas parce qu'un joueur s'en va que cette équipe va mourir.

Lamuka est devenu un phénomène populaire, Lamuka est une affaire du peuple maintenant », a dit Prince Epenge. Il a, par ailleurs, sous-tendu que Martin Fayulu demeure constant dans sa lutte pour la vérité des urnes. « Malgré les agitations de "ENSEMBLE", Martin Fayulu, partout où il va, le peuple est avec lui et le nombre de gens augmente autour de lui. Cela pour dire que même si tout le monde partait, le peuple continuera à réclamer sa victoire en utilisant Lamuka qui est devenu l'outil avec lequel le peuple travaille pour revendiquer la vérité. Lamuka ce n'est pas l'affaire d'un individu mais du peuple congolais, Lamuka va libérer la RD. Congo », a expliqué Prince Epenge.