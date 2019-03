Congo-Kinshasa: FCE - La Diaspora prête à accompagner Tshisekedi dans la matérialisation de son plan d'action

document

Les Membres de la Fédération des Congolais de l'Etranger (FCE), par le biais de leur Président, le Dr Stephan Tubene, ont adressé un message de félicitations au Président de la République, Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier 2018 comme 5ème Président de la RDC.

La corporation répond donc favorablement à la main tendue du Chef de l'Etat, après avoir salué la première alternance pacifique dans l'histoire de la RDC. Cependant, les congratulations n'étant pas le point focal de leur adresse, ceux-ci ont suggéré au nouvel élu de mettre en place et de créer des conditions appropriées qui pourront attirer les investisseurs et leur assurer une évolution sans peine au Congo Kinshasa, particulièrement pour les congolais de l'étranger. Pour cela, "la Fce prend l'engagement de contribuer à la matérialisation de votre mot d'ordre « LE PEUPLE D'ABORD », par la mobilisation des forces vives et création des richesses au Congo". Lisez ci-dessous, la lettre intégrale.

FEDERATION DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER

CABINET DU PRESIDENT FEDERAL

A S.E.M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Président de la République Démocratique du Congo

Palais de la Nation/Kinshasa-Gombe

Son Excellence Monsieur le Président de la République,

A la suite de votre élection à la magistrature suprême de notre pays, la République Démocratique du Congo, le 30 décembre 2018 ainsi que votre intronisation, le 24 janvier 2019 ; qu'il me soit permis, au nom de la Fédération des Congolais de l'Etranger (Fce), et en mon nom propre, de vous adresser nos félicitations les plus patriotiques, auxquels nous joignons notre soutien à l'action que vous comptez entreprendre, en vue de conduire le destin de la nation, dans l'honneur et la dignité, au cours de votre mandat.

La Fce, une organisation internationale non-gouvernementale regorgeant le plus grand nombre des technocrates congolais à l'étranger, salue l'alternance pacifique qui s'est instaurée au sommet de l'Etat congolais et souhaite ardemment que cette alternance soit une opportunité pour enraciner la paix et le progrès social dans notre pays.

Son Excellence Monsieur le Président de la République,

la Fce prend l'engagement de contribuer à la matérialisation de votre mot d'ordre « LE PEUPLE D'ABORD », par la mobilisation des forces vives et création des richesses au Congo. Votre appel solennel lancé à la diaspora lors de votre investiture, « Notre meilleur ambassadeur est la diaspora dynamique car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives » nous interpelle.

A cette fin, la Fce vous exhorte à créer les conditions favorables à l'investissement susceptible d'attirer les investisseurs en général, et les Congolais de l'étranger en particulier ; et régler une fois pour toutes, la question de la double nationalité, autrefois abordée au parlement de transition par la Fce.

En renouvelant le soutien des Congolais de l'Etranger à votre plan d'action, je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l'hommage de mes sentiments les plus respectueux auxquels j'ajoute l'expression de ma très haute considération !

Fait à Washington, DC ; le 25 février, 2019

Prof. Dr. Stephan Tubene

Président de la Fce