Madagascar: Andry Rajoelina - Signature de protocoles d'accord entre Madagascar et Maurice

Programme chargé pour le numéro Un malgache à Maurice qui a été reçu dans la matinée d'hier au Bureau du Premier ministre mauricien à Port Louis avant de visiter dans l'après-midi, l'usine Omnicane à la Baraque, L'Escalier.

Modèle. « Votre présence témoigne de la pérennité de nos relations », a souligné d'emblée le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth. Avant de réitérer ses félicitations au président Andry Rajoelina pour sa « brillante élection » à l'issue de deux tours de scrutin pacifiques qui illustrent, a-t-il souligné, « la maturité politique du peuple malgache ». Il n'a pas manqué non plus de remercier le chef de l'Etat malgache d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur à la Fête nationale mauricienne. « Je suis très honoré de votre invitation », a répondu l'intéressé. Avant d'ajouter que « Maurice est un modèle de développement et de stabilité dans l'Océan Indien et en Afrique ».

A bon port. « Nos deux peuples naviguent dans le même bâteau pour arriver à bon port. Le port de la prospérité, du bien-être et de la stabilité », a ajouté le président malgache. Avant d'insister sur la « redynamisation des relations confraternelles entre Maurice et Madagascar ». Il ne croyait pas si bien dire puisque des protocoles d'accord devaient être signés à l'issue de la séance de travail au Receptarium de l'Assemblée nationale entre la délégation malgache conduite par le Président Andry Rajoelina et la partie mauricienne dirigée par le Premier ministre Pravind Jugnauth. 800.000 visiteurs. Les protocoles d'accord en question portent sur l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique ; la normalisation technique et scientifique. Accord bilatéral également en matière de réciprocité de visa de séjour et de travail. Les deux parties ont aussi tenu compte de la recommandation de la Banque mondiale sur la nécessité d' « un service des douanes moderne et efficace afin de faciliter les échanges commerciaux ». De même, coopération d'entraide judiciaire entre les deux pays et facilitation de la connectivité aérienne avec un vol hebdomadaire supplémentaire d'Air Mauritius sur Tana. « De 300.000 actuellement, Madagascar compte atteindre 800.000 visiteurs par an », a fait savoir le président Andry Rajoelina.

Nouveau tournant. « La commission mixte bilatérale va se tenir dans un proche avenir pour faire avancer les projets », a fait remarquer le Premier ministre Pravind Jugnauth. Avant de faire part d'un don de 100.000 dollars US de Maurice à titre de contribution dans la lutte contre l'épidémie de rougeole à Madagascar. Il a aussi assuré la volonté de Maurice d'accueillir les différentes délégations dont celle de Madagascar aux Jeux des Iles de l'Océan Indien « dans un esprit de fair-play et de camaraderie ». Le président Andry Rajoelina d'annoncer pour sa part, l'implantation d' « un parc industriel de 600 ha à Moramanga dont 90 ha pour Maurice ». Le Premier ministre Pravind Jugnauth de souligner qu' « ensemble, Maurice et Madagascar avancent main dans la main, vers un avenir meilleur ». Andry Rajoelina de renchérir que « la coopération entre Madagascar et Maurice vient de prendre un nouveau tournant pour le bien de l'économie des deux pays ». Et ce, à travers cette visite d'Etat forte en symbole comme le « Ravinala » planté hier par le président malgache dans l'enceinte de l'usine Omnicane. « C'est l'arbre du voyageur », a-t-il expliqué. En espérant certainement que les voyageurs mauriciens vers Madagascar mais aussi dans l'autre sens, vont augmenter, pour booster le tourisme et les échanges commerciaux entre les deux pays.