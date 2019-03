Madagascar: Enseignement Supérieur - Election à l'université de Toliara

Après un long comptage de voix. Puis un savant calcul de moyennes. La plus basse moyenne revenait à Andriamanantena Razafiharison dit « Dr. Manantena », malgachisant et anthropologue, élu Président de l'Université de Maninday, Toliara. Même si le Pr. Théodore Razakamanana a obtenu le plus de voix, il ne s'agit pas d'une élection au suffrage universel . Un peu comme la dernière élection américaine, tout le monde pensait à Hilary Clinton, c'était Trump qui fut élu.

Selon les collègues qui ont bien voulu répondre, « la démocratie a régné, Manantena a bien remporté les élections », « dans l'intérêt suprême de l'université, tout s'est bien passé », « Razakamanana et Manera n'étaient pas très loin ». En fait, le choix n'était pas si facile. Les 630 votants des neuf écoles et le personnel administratif et financier devaient tenir compte de plusieurs paramètres : ethnies, clans, écoles, comportement en classe, sociabilité et le programme de chacun des quatre candidats. Alors, il fallait plancher... nous sommes bien à l'université, n'est-ce pas ?