Madagascar: Banque - Société générale lance son dispositif de prêt API

La Société Générale Madagascar a lancé l'agence API, vendredi dernier

Société Générale Madagasikara spécialise son dispositif commercial pour apporter plus d'expertise et de proximité à ses clients. La Société Générale Madagasikara poursuit l'adaptation de ses produits et services en fonction des besoins particuliers de sa clientèle, afin de faire vivre la meilleure expérience bancaire sur tous ses marchés

Agence dédiée. Le dispositif se matérialise par la mise en place de L'Agence Prêts Immobiliers (API) qui fonctionnera comme une agence dédiée aux projets immobiliers : achat, construction, extension, rénovation. Le staff dédié à ces opérations, sera en permanence à l'écoute des clients pour leur permettre d'accéder à plus d'expertise, de conseil personnalisé et de solutions adaptées. Un accompagnement qui débute depuis l'accueil jusqu'à la concrétisation du projet du client. Le lancement de ce nouveau service est marqué par une offre exceptionnelle : un taux de lancement à 10.90% sur toute la gamme de crédits immobiliers SOAHONENANA (Tany, Trano, Travaux) et 3 mois gratuits offerts pour toute souscription du Pack EBENE OR. L'objectif est de rendre plus facile l'accès à l'immobilier à Madagascar. Cette offre est valable jusqu'au 30 avril 2019. Diverses animations seront aussi au programme de l'agence pour 2019 : participation aux salons dédiées à l'immobilier, des journées « immo » » en coordination avec les partenaires dans le domaine.

Partenariat. L'Agence Prêts Immobiliers construits ses offres en partenariat avec des acteurs dans l'immobilier : SEIMAD, MASTER IMMO, IVANA, INECCO, CATENA. Une démarche qui tend à renforcer les liens avec ces derniers qui seront aussi contributeurs dans la concrétisation pas à pas du projet des clients. Pour se rapprocher encore plus de ses clients, ces partenariats seront appelés à évoluer à travers d'autres afin de faire bénéficier aux clients un maximum d'offres et d'expertise dans le domaine de l'immobilier et voir ainsi se réaliser sereinement leur projet.