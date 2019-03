Madagascar: Basket-ball / Tana Shooters - Le club vise le titre cette année

Comme chaque année pour marquer le début de la saison, Tana Shooters basket-ball club (TSBBC) effectue une campagne de reboisement.

Les membres du club se sont donnés rendez-vous à Mahajijy, Mahitsy sur la RN4. « Nous priorisons l'éducation des jeunes à travers la préservation de l'environnement. Au-delà du sport, il ne faut pas oublier le volet éducatif en inculquant les valeurs citoyennes à nos jeunes » a déclaré Patrick Andriamahenina, dit « Coco », président fondateur du club. 600 jeunes plants d'eucalyptus et d'acacias ont été mis à terre samedi. Profitant de cette occasion, le club a félicité les jeunes joueurs qui ont réussi aux examens officiels en 2018, ce pour les encourager à exceller et à travailler davantage. « Comme on sait, le sport ne fait pas encore vivre à Madagascar, il est primordial que les jeunes joueurs et joueuses investissent à fond dans leurs études ».

En quatre ans d'existence, le club a fini de mettre en place toutes les structures notamment les encadrements techniques. « On a actuellement, des coachs complets. Nous allons essayer d'améliorer nos résultats et performances cette année », continue Coco. En 2016 à la création du club, ils étaient 25 garçons et 25 filles, on recense plus de 250 joueurs et joueuses licenciés allant de la catégorie U12 à U18 garçons et filles. En 2020, le club va célébrer ses 5 ans d'existence et pour marquer le coup, plusieurs manifestations seront organisées.