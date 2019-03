Mali: 27ème session du conseil d'administration de l'Office riz de Ségou - Le budget prévisionnel évalué à plus de 3 milliards FCFA

L'Office riz de Ségou a tenu la 27ème session ordinaire de son conseil d'administration. C'était le 10 mars 2019 dans la salle de réunion de l'Office, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Dr. Nango Dembélé, en présence le directeur général de l'ORS, Dr. Salif Sangaré et des administrateurs.

Lors de cette session, les administrateurs ont permis examiné le procès-verbal de la 26ème session ; l'état d'exécution des recommandations issues de la 26ème session ; le rapport d'activité 2018-2019.

Aussi, ils ont passé en revue le projet de programme d'activités 2019-2020 ainsi que celui de l'état d'exécution du budget 2018. Avant d'adopter le projet de budget 2019 et les états financiers certifiés en date du 31 décembre 2017.

Dans son intervention, le ministre de l'Agriculture a indiqué que le budget de l'année 2019 est estimé à plus de 3 milliards FCFA.

« L'office a en perspective, une production céréalière totale attendue, toutes céréales confondues de 193 816,18 tonnes pour la campagne 2019/2020 contre les 170 279,39 tonnes la campagne de 2018/2019, a indiqué Dr Nango Dembélé.

Pour atteindre ces résultats, il a insisté sur la reconversion à la maitrise totale de l'eau des casiers rizicoles en submersion contrôlée, la diversification de la production agricole et la diffusion de technologies appropriées qui sont résilientes aux changements climatiques.

Dans le registre des accompagnements du Département , on note celui de l'office riz de Ségou qui au cours de cette campagne a bénéficié des intrants agricoles à hauteurs de : 3. 758T d'engrais minéraux ; 264 T d'engrais organique ; 200 T de PNT ; 1040T de semences certifiées de riz dont 100 tonnes de semences accordées par la primatures et 400 tonnes par le ministère de l' agriculture lui-même, et 40 tonnes sur le fonds sinistre de l'ORS.

Et grâce à ces accompagnements, à la bonne pluviométrie et à la crue exceptionnelle, il a été permis le remplissage normal des casiers rizicoles et la campagne 2018 / 2019 a donné des résultats satisfaisants, soutient le ministre en charge de l'Agriculture.

La production céréalière totale, toutes céréales confondues est de 170 279,39 tonnes contre 109 876 tonnes en 2017/2018 soit une augmentation de 54,97%.

Concernant la riziculture en maitrise totale de l'eau, de bons résultats ont été enregistrés grâce à l'amélioration du système d'irrigation .

Les production de paddy dans le système de riziculture sont passées de 9947,4T en 2017/2018 à 13 124, 878 T en 2018/2019 soit un taux d'augmentation de 31, 94%.