Mali: BDM-sa ouvre une nouvelle agence à Ségou

L'inauguration officielle d'une nouvelle agence de la Banque de Développement du Mali (BDM-sa) de Ségou s'est déroulée ce samedi 09 mars 2019 sous la présidence du ministre des Transports, Soumana Mory Coulibaly.

On y notait la présence du gouverneur de la région de Ségou, Inspecteur général Bourama Sissoko et du Directeur général de la BDM-sa, Bréhima Amadou Haïdara.

Cette nouvelle agence II moderne de la BDM est située sur la route de Markala. Pour Bréhima Amadou Haidara, l'ouverture de cette nouvelle agence moderne s'inscrit dans la politique de son institution financière et vise à rapprocher davantage la banque à ses clients afin de les satisfaire mieux et plus.

« Cette agence II de Ségou permettra aux clients de Ségou et environnants d'effectuer leurs opérations bancaires plus facilement sans effectuer de long déplacement dans un espace fonctionnel, agréable, bien équipé permettant l'accueil des clients dans d'excellentes conditions », a-t-il précisé.

Avant d'ajouter : « la réalisation de cette agence s'inscrit également en droite ligne des préoccupations des plus hautes autorités du pays et pour une meilleure bancarisation des populations propre à leur assurer une densification des produits et services bancaires de qualité car Ségou est l'une des régions stratégiques de notre pays ».

Pour lui, il faut davantage rapprocher la banque de ses clients. « Vous pouvez effectuer dans votre nouvelle agence, comme dans toutes les agences BDM, toutes les opérations bancaires classiques en plus des nouveaux services digitaux qu'offre la banque à sa clientèle », a fait savoir le DG Haïdara à ses clients.

Enfin, il a confié la nouvelle agence aux autorités urbaines et communales. Avant de formuler le vœu qu'elle participe au rayonnement économique, social et culturel des populations de Ségou.

Tout comme le gouverneur, le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoun Diarra, a remercié les dirigeants de la BDM-sa pour avoir réalisé un deuxième siège moderne. Lequel répond aux standards internationaux et fait la fierté de Ségou.