Cote d'Ivoire/Maroc: LDC - Les mimos s'offrent une victoire de l'espoir

Un doublé (67e, 88e) de son goaleador Amed Touré et voilà l'Asec qui respire de plus belle. Obligés de battre le Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca pour espérer une éventuelle qualification pour les quarts de finale, les jaune et noir ne se sont pas loupés, samedi, au Stade Félix HouphouëtBoigny à Abidjan.

Mené par son attaquant international burkinabè, l'Asec Mimosas a disposé des Marocains (2-0) lors de la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et entretient ainsi un maigre espoir de se accrocher l'un des deux tickets du groupe A pour les quarts.

Dans un Felicia bien creux, les visiteurs ont résisté en première période à cause de la malchance des Ivoiriens. Salif Bagaté (2e), Wonlo Coulibaly (12e) et Ibrahim Bancé (35e) ont manqué d'ouvrir la marque pour les jaune et noir.

Mais ce n'est que partie remise puisqu'il faut nécessairement une victoire aux locaux. Au risque de faire leurs adieux à la prestigieuse compétition des clubs. En véritable sauveur de l'Asec Mimosas depuis plusieurs semaines, Amed Touré enfile son costume d'homme providentiel.

A la réception d'un service de Gbagnon Badié, l'Etalon fait trembler les filets du Wydad (1-0, 67e). Si le portier du WAC réussit à mettre en échec le milieu de terrain Ibrahim Bancé, il est obligé de se plier une seconde fois sur la charge d'Amed Touré.

Cette fois, dans le rôle de passeur, Salif Bagaté met un puissant tir à ras de terre que reprend victorieusement le buteur jaune et noir (2-0, 88e). Offrant ainsi un succès d'espoir à l'Asec Mimosas.

Le représentant ivoirien occupe ainsi la 3ème place de son groupe avec 7 points avec une différence de buts de moins 2, derrière sa victime du jour qui totalise le même nombre de points avec un différentiel de +1.

Larges vainqueurs de Lobi Stars FC (0-3) à Pretoria, les Mamelodi Sundowns sont les premiers qualifiés du groupe A avec 10 unités au compteur. les Sud-africains joueront les faiseurs de roi lors de la 6e et dernière journée, le samedi 16 mars prochain où ils seront en déplacement à Rabat pour y affronter le WAC.

Pendant ce temps, l'Asec tentera de signer une troisième victoire de rang à Enugu face aux Nigérians (4 points).

Un succès d'Amani Yao et ses hommes combiné à une contreperformance du Wydad à domicile qualifierait bien sûr Abdoul Karim Cissé et ses camarades. Et à ce jeu, on ne peut dire que l'Asec a son destin en mains même si la victoire face au WAC donne des motifs de rêver.