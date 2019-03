Sénégal: Métiers du pressing et de la blanchisserie - Une centaine de jeunes formés à l'utilisation des produits chimiques

Ils sont de plus en plus nombreux à embrasser les métiers du pressing et de la blanchisserie, mais beaucoup d'entre eux, voire la quasi-totalité, s'y activent sans avoir la moindre maitrise des procédures et des protocoles d'entretien des textiles, d'où l'intérêt de se former pour se valoriser et préserver au mieux sa santé.

C'est fort de ce manque de professionnalisme des acteurs qu'un séminaire de formation a été initié et organisé par l'entreprise sénégalaise I wash, spécialisée dans la fourniture des produits et accessoires pour pressing et blanchisserie en collaboration avec la société Tintolav, à l'attention de cent jeunes (100) dont une trentaine ont reçu leur diplôme, en fin de semaine, à Dakar.

Pour Alexandro Conodera, Directeur technique de l'entreprise Tintolav, «Ce séminaire est venu à son heure, parce qu'il permet à ces acteurs d'améliorer leurs connaissances des produits pour un nettoyage en profondeur».

Avant d'ajouter: «En Afrique comme en Europe, les personnes qui travaillent dans les blanchisseries ont un intérêt pour augmenter leur formation afin de booster leurs chiffres d'affaires, tout en améliorant leurs rapports avec les clients», a-t-il déclaré.

Selon lui: «Dans tous les secteurs, il est nécessaire d'améliorer la formation surtout dans le domaine de la blanchisserie où il existe une partie manuelle et une partie industrielle pour éviter le contact direct avec les produits chimiques». Donc, précisera-t-il, «il est primordial de connaître les produits chimiques que l'on utilise».