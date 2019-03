Togo: Le MJCT compte redonner le "pouvoir du développement à la base" à la jeunesse togolaise

Les législatives derrière nous, les locales se pointent à l'horizon. Après un an de vie avec d'intenses activités à travers le Togo, le MJCT (Mouvement Jeunesse Consciente du Togo) y pense.

Au cours d'une nouvelle rencontre avec ses militants Samedi dernier à la suite d'une opération de salubrité au CMS Adidogomé à l'Ouest de Lomé, ce mouvement qui a été de tout temps et durant ces 12 mois de toutes les luttes pour un ancrage de la paix, du civisme et de la citoyenneté, dans tous les faits et gestes des Togolais, a laissé entrevoir cette possibilité d'une participation à ces échéances électorales.

Et cette éventualité, les responsables du MJCT la fonde sur l'accueil reçu auprès des populations surtout des jeunes rencontrés durant leurs multiples sorties à travers le pays.

« A chaque fois que nous faisons une sortie, le nombre s'agrandit. Cela veut dire que les jeunes ont compris. Nous ne sommes manipulés de nulle part, nous portons les réelles aspirations des jeunes togolais.

La jeunesse a compris que suivre l'opposition, ne peut pas l'arranger. Casser, brûler et porter atteinte à la vie de son prochain n'est pas bon. Le développement de la jeunesse passe d'abord par la paix et le social », c'est ce qu'a expliqué Georges Komlan Kouma, un des responsables de ce mouvement.

Il a ajouté qu'ils travaillent activement pour une participation aux échéances des locales. "De nouvelles dynamiques de gouvernance et de développement de notre pays se pointent à l'horizon et c'est à nous jeunes qu'incombent les premières responsabilités de garde-fou car dit-on : "la jeunesse est le dur noyau même dans un fruit pourri conserve l'espoir du renouveau"", a confié Victoire Ametsyo, président du MJCT.

Au cours de cette conférence-débat, responsables et militants ont fait le bilan du chemin déjà parcouru et projeté les actions futures.

Il en ressort que le MJCT compte déjà à son actif dans le cadre de ses activités, 17 sorties officielles dont une tournée nationale, neuf conférences de presse et sept séances de formations de jeunes, puis plusieurs actions sociales sans oublier une tentative manquée de sa représentation à l'Assemblée nationale au cours de 12 mois de dur labeur. Qui dit mieux, quand on connait le landernau politique et la vie associative au Togo ?