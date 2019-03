Cote d'Ivoire: Africa sports - Alexis Vagba et Antoine Bahi à couteaux tirés

Tout se dérègle à l'Africa Sports ! Le club vert et rouge, dans la gadoue depuis un bon moment, vient de toucher le fond. Hier, Antoine Bahi, celui qu'on croyait éternel au poste de patron des supporters, a jeté le tabouret et s'est accaparé le fauteuil de président du club. Celui tenu depuis 2014 par Alexis Vagba.

Bahi: « A partir de maintenant, c'est moi le président »

« La situation est insoutenable et ce qui vient de se passer à Yamoussoukro ne fait pas honneur à l'Africa Sports. Un club que nous aimons tous et dont nous sommes passionnés. Alexis Vagba est allé trop loin !

Il gère l'Africa comme sa plantation, sans rendre compte. Nous avons observé longtemps sa manière de gérer en essayant d'apporter nos conseils, mais Vagba n'en fait qu'à sa tête et ça, on ne peut plus l'accepter !

Au risque d'être comptable de ce qui adviendra au club », a déclaré Antoine Bahi, qui dit avoir pris ses responsabilités, avec d'autres fanatiques du club pour sauver la face. « A partir de maintenant, je prends les choses en main, jusqu'à la fin de la saison. N'en déplaise à Vagba », poursuit-il.

Le lundi après-midi, il a reçu l'ensemble des joueurs de l'équipe dans un hôtel, à Yopougon. D'ailleurs, ce dernier n'a plus de joueurs en présence d'anciens dirigeants proches du président Vagba. « Désormais, l'équipe est avec moi.

On verra avec quelle équipe Vagba va se rendre au stade. Dans tous les cas, nous l'y attendons », a conclu le douanier, très influent dans le milieu des supporter. Soutenus par plusieurs pontes de la famille, Antoine Bahi a déjà formé un gouvernement qu'il dit être au travail jusqu'à la fin de la saison.

Vagba: « Il n'a rien compris aux textes »

La réaction d'Alexis Vagba n'a pas tardé. Avec un groupe de journalistes qu'il recevait à son domicile à la Riviera III, il était plutôt serein. « Je me demande s'il (Antoine Bahi) comprend bien ce que veulent dire les textes.

Diantre, pour qui se prend-il ? Il n'a aucune compétence pour me démettre. Il parle au hasard, en disant que les 29 membres actifs du club se sont réunis et ont décidé que je ne suis plus président. Pur mensonge.

Parce que premièrement, il n'y a plus 29 membres, mais 28 depuis le décès du vice-président Mory. Deuxièmement, s'ils s'étaient vraiment réunis, je n'y étais pas. De même que Serge Dogba et une bonne quinzaine de membres.

Donc ils ne peuvent pas être 29. En réalité, ils sont minoritaires », précise Alexis Vagba, qui a profondément remanié son comité exécutif.

Un nouveau bureau, avec de nouvelles têtes, sans Antoine Bahi et autres. En revanche, on retrouve des anciens joueurs du club comme Koné Ibrahim et Roger Boli. Koné est vice-président chargé des relations avec les anciens joueurs, tandis que Boli fait office de directeur sportif.

L'ancien maire de Bouaké, ancien gardien de but du club, Fanny Ibrahim, et le Général Kili Fiacre sont les conseillers spéciaux du président. Tandis que le préfet Coulibaly Nanga Sihindou et Tchétché Aimé sont juste conseillers du président.

« Le joueur qui ne se présentera pas sera déclaré mort et remplacé »

Une équipe plus corsée et sérieuse qui, malheureusement, n'a pas de joueurs sous la main. « Mais c'est un petit problème que nous allons régler très vite », promet le président Vagba. Avant de donner une idée de ce qu'il va faire.

« Bientôt, nous allons les convoquer à l'entraînement. On verra qui sera là ou pas. Nous allons aviser. N'oublions pas qu'ils sont liés au club par un contrat qui est individuel.

Celui qui ne se présentera pas sera déclaré mort et remplacé », a révélé l'homme fort du club vert et rouge, qui, toutefois se dit ouvert à la discussion.

C'est pourquoi, d'ailleurs, il a nommé un nouveau médiateur, Charles Légré, l'ancien président du club.