Angola: La TAAG reprend ses vols à destination du Cap-Vert en avril

Luanda — La TAAG - Angola Airlines - opérera à nouveau à partir d'avril sur la liaison Luanda - Sal (Cap Vert), après presque quatre ans d'interruption (depuis 2016), en vue de la rationalisation des dépenses.

C'est ce qu'a révélé à l'ANGOP le président de la Commission exécutive de la compagnie, Rui Carreira, soulignant que cette destination africaine servirait de passerelle vers la ville de La Havane, capitale de Cuba.

La TAAG dispose actuellement d'une flotte de 13 avions Boeing, dont trois 777-300 ER, avec plus de 290 sièges acquis entre 2014 et 2016. Elle compte également cinq appareils 777-200, avec 235 sièges, et cinq autres 737- 700, avec une capacité de 120 passagers.

D'ici 2020, le transporteur envisage de renforcer sa flotte d'appareils en achetant 11 autres appareils de différents types, notamment des Boeing 777 et 787, pour des liaisons moyen et long trajets, régionaux et internationaux dans le cadre de son programme de modernisation.