Congo-Brazzaville: Agronomie - l'Ira adopte les programmes de recherche pour 2019

Le Conseil scientifique de l'établissement, présidé par le Pr Attibayeba, a validé, le 11 mars à Brazzaville, plusieurs documents primordiaux dont ses programmes de recherche pour l'année en cours.

L'institut national de recherche agronomique (Ira) a tenu son Conseil scientifique, après la session introductive du conseil d'établissement qui s'était déroulée, le 30 octobre 2018, à Brazzaville. Outre l'adoption des programmes de recherche pour cette année, la rencontre du 11 mars a permis également aux participants d'approuver les rapports synthèses 2014-2018, les fiches projets et les fiches synthèses des besoins en personnel scientifique et technique. Une recommandation a été aussi adoptée à cette occasion, relative à la révision de l'arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du conseil scientifique de l'Ira.

Séance tenante, le directeur scientifique, Armand Claude Mvila, a édifié les conseillers sur le bilan des activités allant de 2014 à 2018, expliquant, par ailleurs, les textes fondamentaux, les missions, les domaines de compétences et l'organisation de cet institut.

Le conseil scientifique, a-t-il rappelé, est un organe consultatif de concertation et d'orientation en matière pédagogique de l'Ira. Son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par un arrêté, conformément aux articles 42, 46 et 47 des statuts de l'Ira tels qu'approuvés par le décret numéro 216-59 du 26 février 2016.

Signalons que l'Ira est un organisme de recherche en agronomie ayant le statut d'établissement public à caractère scientifique et technologique. Il a déjà édité plusieurs publications en sciences agricoles ainsi qu'en sciences de la plante et de l'animal. A Brazzaville, cet organisme mène également des recherches finalisées pour une alimentation saine et de qualité ainsi que pour une agriculture durable, un environnement préservé et valorisé.