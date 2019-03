Congo-Kinshasa: Flashmob 2019 - Kinshasa se prépare pour le rendez-vous du 23 mars

Depuis le 2 mars, la Halle de la Gombe invite les Kinois à apprendre, sous la conduite de Fabrice Bwabulamutima, la chorégraphie générale à exécuter l'avant-dernier samedi de ce mois de mars, en marge de la célébration de la Journée de la francophonie dans une place publique de la ville à déterminer.

Les samedis 2 et 9 mars, l'Institut français (IF) a accueilli un bon petit monde sous sa Petite Halle pour l'apprentissage d'une « chorégraphie simple et universelle », a confié Fabrice Bwabulamutima au Courrier de Kinshasa.

Après un début timide, le chorégraphe s'est réjoui d'avoir réuni cinq fois plus de gens le week-end dernier. « La première fois, nous avons travaillé avec quarante-deux personnes, dont des danseurs professionnels. Mais le 9 mars, nous avons reçu deux cent cinquante personnes à la Petite Halle ! », nous a-t-il dit. Et d'ajouter très enthousiaste : « L'ambiance est au top chaque samedi. Les danseurs sont heureux de se retrouver et de faire quelque chose ensemble, surtout pour la promotion de notre métier ».

Réservées à tout public, les séances d'apprentissage que tient Fabrice sont destinées aux petits et grands, les Kinois sont encouragés à y venir en famille, en couple, ou entre amis.

« L'idée est de réunir cinq cents personnes pour célébrer les vapeurs de la francophonie » à ce Flashmob géant, organisé pour la première fois à Kinshasa. Aussi, pour se donner toutes les chances de réussir le pari, Fabrice nous a parlé d'une mobilisation tous azimuts d'écoles et élèves en dehors des danseurs.

« Nous avons contacté quelques écoles à l'instar de l'Inas, des Complexes scolaires Ngenge et Anuarite qui nous ont donné leur accord et dont les élèves apprennent déjà la chorégraphie », a-t-il soutenu. Seul ou en compagnie des siens, les retardataires peuvent participer à la prochaine et dernière séance du 16 mars, en intégrant l'une des trois grandes cellules du Flashmob, savoir « le hip hop, la danse contemporaine africaine et la dernière très congolaise ». Pour savoir ce qu'il en est, le déplacement de l'IF ce samedi à 11h vaut la peine.

Quatre villes concernées

La Halle de la Gombe, quant à elle, précise que le Flashmob est organisé par l'ensemble du réseau des IF en République démocratique du Congo (RDC) et quatre villes du pays y sont associées. Simultanément, Kinshasa, Kisangani, Goma, Bukavu et Lubumbashi apprennent la même chorégraphie pour pouvoir l'exécuter le même jour à la même heure. Plus d'un millier de danseurs devraient donc y prendre part et créer ainsi « le plus grand événement chorégraphique jamais organisé en RDC ».

Faute de se rendre à la Halle de la Gombe, pour la dernière séance générale avec Fabrice Bwabulamutima sous la Petite Halle, samedi prochain à partir de 11h, la chorégraphie peut s'apprendre à domicile. « Si vous ne pouvez pas vous déplacer, retrouvez le tutoriel sur le site internet de l'Institut français ou sur nos réseaux sociaux », fait savoir, en effet, l'IF à ce propos.