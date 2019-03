Maroc: Des produits touristiques innovants présentés à l'ITB 2019

Renforcer l'attractivité du Sud du Maroc

Les acteurs et opérateurs touristiques marocains ayant pris part à la Bourse internationale du tourisme de Berlin (ITB 2019), qui s'est déroulée du 6 au 10 mars courant dans la capitale allemande, ont présenté des produits innovants dans le but de renforcer l'attractivité du Sud du Royaume.

Le touriste européen en général et allemand en particulier cherche le soleil et la mer, mais le fait de se concentrer seulement sur le tourisme balnéaire n'est plus suffisant pour augmenter la compétitivité du secteur touristique marocain, ont déclaré à la MAP des participants à l'ITB 2019, estimant que le Sud du Maroc est devenu une destination idéale pour offrir de nouveaux produits touristiques, en particulier la baie de Dakhla, qui participe pour la première fois à ce rendez-vous.

Cette zone du Sud du Royaume a été fortement présente à cet événement grâce à son grand potentiel et ses atouts importants.

A cet égard, Cherif Mohamed, conseiller délégué du Conseil régional du tourisme (CRT) de Dakhla-Oued Eddahab, a souligné que la participation à ce forum constitue une occasion importante pour mettre en valeur le rayonnement de la région et faire connaître le développement remarquable qu'elle connaît ainsi que le patrimoine culturel des provinces du Sud.

La région recèle un potentiel touristique énorme, notamment en ce qui concerne les sports nautiques, s'érigeant ainsi en une destination de renommée mondiale parmi les professionnels et les amateurs du kitesurf, aux côtés du tourisme d'aventure et archéologique, de l'écotourisme et du tourisme de conférence, a-t-il dit, ajoutant que la région abrite de grands événements internationaux comme le prestigieux Forum Crans Montana, le Festival de la mode africaine et le Festival du film d'Aousserd et de la culture hassanie.

De son côté, Oliver Kenny Chellen, directeur général d'un grand établissement hôtelier à Dakhla, a indiqué que la "Perle du Sud" représente l'avenir du tourisme au Maroc, mettant en avant la diversité de l'offre touristique dans la région, qui comprend notamment le tourisme de loisir, d'exploration et d'aventure.

Il a souligné que la région se distingue par un tourisme durable grâce à un climat doux tout au long de l'année, qui attire les touristes européens, en particulier de décembre à février avec des températures entre 25 et 32 degrés.

Pour sa part, Belghazi Rahou, du Conseil provincial du tourisme (CPT) de Ouarzazate, a souligné que cette ville revêt un intérêt particulier pour le touriste allemand d'autant plus qu'elle représente pour lui le "Maroc authentique" grâce notamment à la préservation de son cachet original et de son authenticité, notant que les visiteurs allemands y organisent des caravanes de chameaux pour admirer la beauté des paysages et des oasis. La région de Ouarzazate, qui recèle un potentiel important pour le tourisme durable, reçoit des touristes de tous bords notamment les amateurs du tourisme d'aventure et d'exploration pour découvrir les grottes, les kasbahs et les villages à la construction autochtone authentique, a-t-il ajouté.

Le produit touristique du Sud a également été présent avec force à la Bourse internationale du tourisme de Berlin à travers Abdelkhalef Benalila, propriétaire d'une agence de voyages à Marrakech et Zagora, spécialisée dans le "Desert Adventure", un produit très prisé par les touristes allemands.

"Nous n'avons pas que des agences de voyages et ne nous limitons pas uniquement à l'organisation des voyages. Nous avons créé un produit spécial baptisé +Tentes 5 étoiles+ à Marrakech, à Chekaka près de M'hamid El Ghizlane et à Merzouga, a-t-il expliqué.

Il s'agit de tentes dressées dans le désert qui permettent aux touristes d'admirer l'étendue de cet espace et d'observer les étoiles pendant la nuit", a-t-il ajouté, précisant que d'autres produits sont offerts aux touristes, tels l'organisation de groupes de yoga en pleine nature et des déplacements avec les nomades pour s'informer de près de leurs traditions, coutumes et mode de vie, a-t-il précisé.

Selon des données de l'Office national marocain du tourisme, 761.873 touristes allemands ont visité le Royaume à fin décembre 2018, en hausse de 10% par rapport à 2017. Cet engouement est soutenu par 45 connexions aériennes entre le Maroc et l'Allemagne.