Maroc: Habib El Malki appelle les membres de l'OCI à faire preuve de compromis

La cause palestinienne demeure au centre des préoccupations de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a appelé, lundi à Rabat, les membres du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à dépasser les divergences et à faire preuve de compromis.

Intervenant à l'ouverture de la 41ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire de l'OCI, tenue en marge de la 14ème session de la Conférence de l'Union, organisée du 11 au 14 mars, il a souligné la nécessité de gérer de manière optimale les différends sur la base d'une approche fondée sur la persuasion et le dialogue démocratique.

Les pays islamiques sont confrontés à des défis sans précédent, donnant la place à un contexte régional et international de plus en plus complexe alors que les attentes des peuples musulmans à davantage de stabilité et de démocratie se font de plus en plus entendre, a rappelé le président de la Chambre des représentants, soulignant l'importance de prendre en compte cette donne lors de l'adoption des différents projets de décisions, de recommandations et de stratégies.

Les défis internes et externes interpellent les Etats de l'Union à prendre des initiatives et à s'attaquer aux racines des problèmes, a-t-il fait observer, mettant en avant la nécessité impérieuse de s'appuyer pour ce faire sur une vision qui tient compte de la réalité et des exigences de l'action sur le terrain.

Il a également souligné la nécessité de renouveler la méthodologie de travail afin de mettre en œuvre et d'adopter ce qui a été convenu entre les États membres en vue de préserver la crédibilité de l'Union auprès des peuples et auprès des organisations internationales eu égard à la responsabilité politique qui lui incombe.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'OCI, Mohammed Kouraïchi Niasse, a indiqué que la réunion de cette instance se tient à un moment où les peuples musulmans aspirent à ce que la Oumma occupe la place digne qui lui revient parmi les nations, "dans un contexte international extrêmement complexe, marqué par une multitude de conflits".

Les musulmans font face à plusieurs défis découlant d'un ordre mondial injuste et cherchent à diffuser les valeurs de paix et de concorde dans le monde, a-t-il fait savoir, expliquant que les musulmans, dont la voix se fait de plus en plus entendre à l'échelle internationale, sont appelés à resserrer les rangs afin de mieux défendre leur cause.

Placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cette session sera marquée par l'élection des membres du Comité exécutif de l'Union et la présentation du rapport du secrétaire général ainsi que par l'adoption du rapport 21 du Comité général, l'examen des rapports et projets de résolutions présentés par les commissions spécialisées et les instances qui en dépendent.

Les commissions permanentes se pencheront sur le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations déjà adoptées, alors que la 8ème Conférence des femmes parlementaires musulmanes se tiendra parallèlement aux travaux de l'Union parlementaire. La réunion sera également sanctionnée par l'adoption du rapport final de la 14ème session et de la Déclaration de Rabat.

Il s'agit également la tenue de la deuxième réunion des secrétaires généraux des Parlements membres de l'Union parlementaire de l'OCI, alors que sur le volet organisationnel, il sera procédé au dépôt des candidatures des membres du comité général de l'Union ainsi que des membres de son Comité exécutif et ceux des commissions spécialisées parlementaires pour l'année 2019.

A signaler, par ailleurs, que dans son intervention à l'ouverture de la 9ème réunion du Comité permanent de la Palestine, issu de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, Habib El Malki a souligné que la cause palestinienne demeure au centre des préoccupations de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Il a indiqué, à ce propos, que l'Union va poursuivre son plaidoyer en faveur des droits du peuple palestinien à l'indépendance, à l'Etat et au retour.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, il a indiqué que la tenue des travaux du comité de la Palestine découle de sa place auprès de tous les Marocains, notant à cet égard que la présidence par S.M le Roi Mohammed VI du Comité Al Qods, issu de l'OCI, se veut l'illustration de la place politique, historique et spirituelle qu'occupe la cause palestinienne au Maroc.

Habib El Malki a également souligné la place centrale accordée à la Palestine aux travaux de l'Union, à l'instar des autres organisations islamiques gouvernementales et non gouvernementales, mettant en avant la volonté du Parlement marocain de placer la cause palestinienne à la tête des priorités des membres des institutions législatives dans les pays islamiques et de la défendre au niveau international.

Le président de la Chambre des représentants a indiqué que la ville de Rabat, était et restera le centre des décisions historiques en faveur du peuple palestinien, relevant que la capitale du Royaume a vu la création de l'OCI en 1969, suite à l'incendie de la Mosquée Al-Aqsa, et la résolution du Sommet arabe en 1974, consacrant l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme représentant légitime et unique du peuple palestinien.

Habib El Malki a salué la mise en place au sein de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI d'un comité permanent de la Palestine, qui a pour objectifs de soutenir le peuple palestinien et sa cause légitime, plaider pour la fin des pratiques de l'occupation israélienne et défendre la question palestinienne au niveau international, notant que de par la place qu'elle occupe, cette cause doit être tenue à l'écart des conflits. Il a, dans ce sens, appelé les dirigeants palestiniens à s'unir et à mettre fin au désaccord entre les différentes composantes de la même patrie, et ce, afin de faire face aux manœuvres qui menacent la cause palestinienne.

La 9ème réunion du Comité de la Palestine se tient dans le cadre de la 41ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire de l'OCI, qui se déroule du 11 au 14 mars à Rabat, en marge de la 14ème session de la Conférence de l'Union.