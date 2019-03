Congo-Kinshasa: Gospel day - Amanda Malela à Kinshasa

Quelques heures après son arrivée, le 12 mars, la chanteuse était dans les préparatifs de ses prestations des 15 et 16 mars dans le cadre du festival qui revient au devant de la scène avec un Best of de ses quatre meilleurs finalistes.

Rencontrée alors qu'elle prenait un premier contact avec Amen Worship, le chœur qui va l'accompagner lors de ses deux prestations à Kinshasa, Amanda Malela affichait un sourire radieux. Plusieurs de ses fans sont tout excités, rien qu'à l'idée de la voir chanter en live à l'occasion de ses premiers concerts dans la ville. Car, invitée de marque du Gospel day 2019, elle est déjà bien introduite dans les familles kinoises. Ces dernières ne peuvent s'empêcher d'associer sa musique, ou plutôt "Kumama", son fameux premier tube, à leurs fêtes de mariage depuis plus de six mois maintenant.

La venue de la chanteuse gospel attendue avec ferveur par les mélomanes de Kinshasa et de Brazzaville annonce définitivement la couleur de l'événement inédit d'Optimum communication qui a mis en compétition des chorales et groupes de gospel en 2014 et 2016 autour de deux éditions très médiatisées. Pour sa part, Amanda Malela est à l'affiche de façon exclusive à la première soirée de lancement du festival. Elle se produira, à cet effet, sur la scène de l'Hôtel Sultani, le 15 mars. Puis, honneur aux dames, les huit finalistes de Gospel day vont, il faut le rappeler, chanter « En chœur pour les femmes » à cette édition spéciale Best of. Quoi de plus naturel que de joindre à cette manifestation qui rend hommage à la gent féminine trois figures féminines très en vue à Kinshasa en ce moment ? Pour le bonheur des mélomanes, Amanda Malela Trina Fukiau et Acsa Olangi partageront donc la tête d'affiche au show du 16 mars, à la Halle de la Gombe.

Gospel Day, une vitrine

Il y en aura donc pour tous les goûts le samedi à l'Institut français quand on sait déjà que les chœurs et groupes gospel à l'affiche naviguent entre gospel américain, gospel afro, gospel New genre et negro-spirituals. Optimum communication a bien pensé son coup en offrant aux trois étoiles montantes du gospel une scène déjà aussi bien garnie. Du reste, pour ce qui est de Trina Fukiau, il nous revient qu'elle livrera son premier grand show populaire sur le podium du Gospel day.

Un peu moins connue des deux, Acsa Olangi, digne progéniture du défunt couple Olangi, s'offre aussi là une belle vitrine. Ce qui traduit bien la vision de l'organisation comme l'a expliqué Didier M'Pambia de « donner à l'événement une dimension nationale », dépité que « plusieurs étoiles gospel en herbe s'éteignent avant d'avoir commencé à briller dans ce pays continent ».

Le directeur général d'Optimum, concepteur de Gospel day, se dit résolu à faire de ce spectacle « le plus grand événement musical gospel panafricain ». Les chœurs et groupes alignés, en l'occurrence Mgr Luc Gillon, Gospel light, Baobab voices of Kinshasa, Libula, Joseph Ndinzilet et les privilégiés, Asifiwe singers, Jacques Tshimankinda et le quatuor Zu suffisent à donner la preuve que c'est tout à fait possible.